Якої швидкості інтернету насправді досить в повсякденному житті

Для різних дій в Мережі потрібні різні швидкості. Одна справа, якщо користувач заходить на сайти з текстовою інформацією. Інше – якщо дивиться фільми в FullHD або грає в онлайн-ігри. Підбираючи тарифний план, люди найчастіше роблять дві помилки: плутають мегабайти з мегабітами і орієнтуються на заявлену провайдером швидкість. Розберемося, скільки мегабіт в секунду буде досить для домашнього або робочого інтернету.





Мегабіти і мегабайти

Багато користувачів плутають поняття «мегабіт» і «мегабайт». Щоб дізнатися кількість мегабайт, потрібно кількість мегабіт розділити на 8. Один мегабіт дорівнює 0,125 Мб. Пропускна здатність 256 Kbps означає, що за секунду може передаватися до 32 кілобайт даних.

Швидкість: теорія і практика

Провайдери пропонують тарифні плани зі швидкістю підключення до 100 мегабіт і навіть до 1 гігабіта в секунду. Розділивши заявлені цифри на 8, отримаємо максимальну пропускну здатність в мегабайтах. Якщо інтернет гуляє по Wi-Fi через роутер, швидкість підключення для кожного гаджета буде менше. Ще менше буде швидкість при слабкому сигналі, перешкодах від сусідських маршрутизаторів.

Яка швидкість потрібна

Для перегляду відео якості 720p буде досить пропускної здатності 5 Мбіт / с. Для всіх популярних форматів, аж до 1440p (2K), вистачить 15 Мбіт / с. Для 4К знадобиться вже 50 Мбіт / с.

При цьому далеко не факт, що сервер зможе роздавати відео з належною швидкістю. Навіть якщо пропускна здатність вашого інтернет-каналу досягає 100 Мбіт / с, фільм ви можете так і не подивитися.

Для онлайн-ігор Dota 2, WoT, Panzar, CounterStrike, Warcraft достатньо 512 Кбіт / с. Тут більше значення має якість інтернет-каналу, а не його пропускна здатність. Стрімінговий сервіс Google Stadia рекомендує 35 Мбіт / с для ігор якості 60fps 4K. При 720p 60fps вистачить 10 Мбіт / c.

Якщо часто завантажуєте великі файли, вибирайте тарифний план з більшою пропускною здатністю. Пам’ятайте, що максимальна швидкість зазвичай недосяжна по ряду причин, в тому числі при перешкодах, обмеженнях мережевого обладнання, поділі каналу між декількома гаджетами.

Як виміряти швидкість інтернету

Найпопулярніший в світі онлайн-тест швидкості – Speedtest.net. На другому місці знаходиться nPerf.com.

При перевірці рекомендується відключити програми, які використовують інтернет, а виміри краще зробити кілька разів.