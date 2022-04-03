VPS та VPN: яка між ними різниця та коли використовуються

Може здатися, що VPN і VPS – віртуальна приватна мережа та віртуальний приватний сервер – схожі між собою. Порівнюємо ці технології і розуміємо, що найкраще підходить для анонімності в мережі.





Основна відмінність між VPN і VPS полягає в тому, що VPN це технологія конфіденційності, а VPS це сервер, який ви можете орендувати для хостингу.

VPN — це послуга, яка забезпечує конфіденційність та безпеку в Інтернеті. Її основні завдання:

приховати вашу IP-адресу і допомогти уникнути онлайн-відстеження;

обійти блокування та обмеження;

захистити з’єднання від хакерів .

VPS або приватний віртуальний сервер — це сервер, який розділений на дрібніші віртуальні сервери для використання людьми. Можна провести аналогію з великим будинком (фізичним сервером), поділеним на кілька кімнат (віртуальних серверів), причому кожна зайнята окремим орендарем.

Ці віртуальні сервери здаються в оренду, якщо ви хочете розміщувати блоги, сайти та ін. При цьому вам не потрібно спільно використовувати ресурси сервера, такі як пропускна здатність та оперативна пам’ять з іншими користувачами. Тобто кімнати в будинку мають ще й власну кухню та ванну.

Навіщо орендувати VPS? Наприклад, якщо вам потрібно розмістити лише один сайт в інтернеті , то набагато дешевше орендувати послугу хостингу, ніж сплатити сервер, яким потрібно буде керувати самостійно. Хостинг може надаватись на загальних, VPS або виділених серверах.

Переваги VPS:

Ви отримуєте особистий віртуальний сервер і вам не потрібно ділитися ресурсами з іншими власниками сайтів, як при використанні загального сервера.

Це спрощує масштабування вашого хостингу і робить його більш налаштованим.

Це не так складно, як керування виділеним сервером.

Тому, незважаючи на схожість абревіатур та назв, VPN не має нічого спільного з VPS і для анонімності в інтернеті варто використати саме VPN.

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