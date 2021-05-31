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Чому не можна давати свій смартфон в чужі руки навіть на 1 хвилину

Смартфон- наш друг помічник, який знає про нас все

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Тепер смартфон не просто гаджети для зв’язку, він знає про нас фактично все, починаючи від наших фото і закінчуючи доступом до наших грошей. Ось те, що відомо нашому “залізному” другу:


  • Ми зберігаємо тут гроші (онлайн банки)
  • Зберігаємо нашу особисту інформацію, фотографії
  • Слухаємо улюблену музику
  • дивимося кіно
  • Вчимося і працюємо – і робимо багато, багато іншого!

Уже з огляду на те, яка особиста інформація зберігається в смартфоні, варто задуматися перед тим, чи давати його комусь хоч на хвилину.

Давайте розглянемо ще причини, чому це так небезпечно робити.

1. Крадіжка телефону

Перше і найочевидніше, що може з вами трапиться – це крадіжка вашого пристрою. Припустимо ситуацію, ви мирно стоїте на вулиці, і раптом до вас підбігає задиханий чоловік в діловому костюмі, який терміново просить у вас зателефонувати. Можливо у нього дійсно щось сталося, вид пристойний – чому б не допомогти людині? Але не тут то було! Незнайомець може взяти і втекти з вашим гаджетом.

2. Крадіжка сім-карти

Можливо, у вас знову попросили зателефонувати, але ви близько стоїте до людини і стежте за тим, щоб новий приятель не втік з вашим смартфоном. Але легким рухом руки, він може відкрити заглушку і поцупити вашу сім-карту. А ви навіть нічого не помітите! Ваш особистий номер прив’язаний до багатьох документів, він є доступом до різних сервісом! Тому крадіжка сімки НЕ не менше небезпечна за викрадення цілого апарату.

3. Крадіжка конфіденційності

Ваш смартфон можуть не вкрасти, можуть і сімку не забирати. Людина просто швиденько закачає на нього програму для стеження за вами! Навіть коли незнайомець (а може бути і знайомий!) просто покрутить ваш смартфон в руці, беручи його назад, варто перевірити вздовж і впоперек наявність додатків для стеження. Такі програми частіше за все не з’являються на екрані, тому дивіться їх наявність в налаштуваннях.

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