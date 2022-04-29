Що означає бальзаківський вік і до чого тут Бальзак?

Стосовно представниці прекрасної статі можуть використати своєрідний вираз — жінка бальзаківського віку. Причому цей фразеологізм у вустах різних людей може мати різний сенс.





Використовуючи вираз, далеко не всі розуміють його справжнє, початкове значення.

Який вік жінки мав на увазі цей фразеологізм у епоху своєї появи?

Яке відношення до нього має знаменитий французький письменник?

Як спотворився сенс висловлювання в порівнянні початковим значенням?

Чому сьогодні буквальне використання фразеологізму є некоректним?

Романтичні панночки

Поява фразеологізму була пов’язана з літературою.

У традиціях європейської романістики до середини XIX століття панував єдиний штамп — головною героїнею твору могла бути лише панночка років 16-19, яка незаміжня і шукає кохання.

Винятки у європейській літературі були вкрай рідкісні. Наприклад, Джейн Остен, описуючи свою героїню Енн Елліот, наголошує, що у 27 років вона вже не сміє сподіватися на шлюб, а її молодість залишилася далеко позаду.

Європейські романи, як правило, описували перипетії відносин юної жінки з кавалером і закінчувалися шлюбом. Те, що було після весілля, у кращому разі описується парою рядків у післямові.

Вважалося, що нічого цікавого з дамою більше не може статися — шлюб, побут, діти. Жінки старшого віку у романі чи п’єсі могли бути виведені лише на епізодичних ролях: мами, тітоньки, сусідки.

Частково це відповідало дійсності. Вийшовши заміж у 17-18 років, після 30 жінка могла вже бути бабусею, поважною матроною. Але й стереотипи теж відігравали свою роль.

Велика любов і переворот в умах

Зламав шаблон зображення героїні роману Оноре де Бальзак.

Письменник мав кількароманів з жінками старшими за себе. Його першою пристрастю в 21 рік була Лора де Берні 42-х років, мати вже 9 дітей! На той час вік був критичним, жінок таких років вважали старими. А любов’ю всього життя Бальзака стала Евеліна Ганська. У момент зустрічі з Оноре їй уже було 32 роки — в уявленні суспільства вік дуже поважний.

Свій власний досвід письменник-реаліст переніс на сторінки твору. Він видав роман «Тридцятирічна жінка» із серії новел, що описують життя, долі, пристрасті жінок після 30.

Бальзак своїм твором хотів показати публіці, що жінки після 30 ще живі, у них є почуття, розум, вони не є безликим додатком до чоловіка, дому та дітей.

Після виходу роману і з’явився стійкий вираз. Бальзаківська жінка – тобто жінка ледь за 30 або під 40.

Обурення, критика та спотворений сенс

Суспільство було шоковане романом письменника. Тридцятирічні жінки, їхнє кохання, почуття на сторінках роману — це здавалося абсурдом.

Сам письменник зображував жінок на ті часи немолодих, але чутливих, живих.

Критики стали називати жінками бальзаківського віку літніх жінок, які не за роками претендують на романтичний інтерес із боку чоловіків. Вираз використовували як завуальований натяк, що жінка вже не може розраховувати на кохання.

Сьогодні неактуальні обидва значення висловлювання. З одного боку, жінки 30 років у сучасному суспільстві цілком називаються дівчатами, та й після 40, 50 і старших ще далеко не завжди виглядають і почуваються літніми.

З іншого боку, сьогодні роман чи шлюб жінки будь-якого віку не спричиняє шок у оточуючих.