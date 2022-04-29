Таймінги оперативної пам’яті: розбираємось, які значення краще

Від швидкості роботи оперативної пам’яті багато в чому залежить швидкодія всього комп’ютера, тому її вибір не менш важливий, ніж покупка «правильного» процесора або материнської плати. Ну а серед найважливіших параметрів будь-якої оперативної пам’яті виділяються частота і таймінги. Але якщо з першого все зрозуміло, то таймінги для багатьох залишаються темним лісом. Сьогодні ми розповімо, що ховається за цим незрозумілим набором циферок і яке значення має.





Що таке таймінги

Якщо говорити дуже простою мовою, оперативна пам’ять є масивами з двомірною таблицею, в комірках якої зберігається потрібна інформація. А масиви з осередками однакового розміру, своєю чергою, об’єднуються у так звані банки.

Для виконання будь-якої операції з даними цієї таблиці контролеру і чіпу пам’яті потрібно певне число тактових циклів шини пам’яті. Ну а таймінг – це і є кількість таких циклів, або число циклів, на яке запізниться виконання певної операції з пам’яттю. Звідси і сама назва – таймінг чи затримка.

Власне, саме тому два модулі оперативної пам’яті з однаковою частотою, але різними таймінгами працюватимуть по-різному, причому найшвидшою виявиться пам’ять саме з меншою затримкою.

Які таймінги бувають

Кожну операцію з оперативною пам’яттю можна розбити на кілька етапів. Тому в характеристиках будь-якої планки ОЗУ вказується кілька таймінгів — затримок, які виникають на певному етапі роботи з пам’яттю. Числа таймінгів вказують на виконання наступних операцій:

CL: CAS Latency – число тактів, яке проходить від надсилання запиту в пам’ять до початку відповіді на нього.

CAS Latency – число тактів, яке проходить від надсилання запиту в пам’ять до початку відповіді на нього. tRCD: RAS to CAS Delay – кількість тактів, яка потрібна контролеру для активації потрібного рядка банки.

RAS to CAS Delay – кількість тактів, яка потрібна контролеру для активації потрібного рядка банки. tRP: RAS Precharge – число тактів для заряду та закриття одного рядка, після чого стає можлива активація наступного рядка.

RAS Precharge – число тактів для заряду та закриття одного рядка, після чого стає можлива активація наступного рядка. tRAS: Row Active Time — мінімальне число тактів, протягом якого буде активний рядок. Він не може бути закритий раніше цього часу.

Всі ці таймінги вказуються в параметрах оперативної пам’яті саме в порядку, який ми навели. Візьмемо, наприклад, оперативну пам’ять Patriot Memory VIPER STEEL DDR4-3733 CL-17 21-21-41. Ми бачимо, що вона відноситься до типу DDR4 та працює на тактовій частоті 3733 МГц. Їй потрібно 17 тактів для початку відповіді на запит (CL). Активація потрібного рядка займає 21 такт (tRCD) і стільки ж циклів йде на її закриття та активацію наступного рядка (tRP). Причому сам рядок може бути закритий не раніше ніж через 41 такт (tRAS).

Як бачите, кожна цифра у назві оперативної пам’яті має значення. І, розібравшись у цьому, ви легко зможете підібрати найбільш підходящу вам оперативку.

Як дізнатися таймінги ОЗУ

Значення таймінгів оперативної пам’яті можна подивитися на її сторінці в будь-якому магазині електроніки або на сайті виробника. Якщо ж ви хочете побачити характеристики вже встановленої пам’яті, ви можете скористатися CPU-Z або аналогічними утилітами.

Як правильно вибрати найшвидшу оперативну пам’ять

Якщо коротко, то частота оперативної пам’яті важливіша за таймінги, але при однаковій частоті найшвидшою виявиться оперативка з меншою затримкою. Власне, саме на основі цього і варто підбирати найвідповідніші для вас планки ОЗУ. Загалом цей алгоритм виглядає так: