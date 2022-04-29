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Таймінги оперативної пам’яті: розбираємось, які значення краще

Розбираємось у тому, що таке таймінги оперативної пам'яті та яке значення вони мають.

29.04.2022
2 хв. на прочитання

Від швидкості роботи оперативної пам’яті багато в чому залежить швидкодія всього комп’ютера, тому її вибір не менш важливий, ніж покупка «правильного» процесора або материнської плати. Ну а серед найважливіших параметрів будь-якої оперативної пам’яті виділяються частота і таймінги. Але якщо з першого все зрозуміло, то таймінги для багатьох залишаються темним лісом. Сьогодні ми розповімо, що ховається за цим незрозумілим набором циферок і яке значення має.


Що таке таймінги

Якщо говорити дуже простою мовою, оперативна пам’ять є масивами з двомірною таблицею, в комірках якої зберігається потрібна інформація. А масиви з осередками однакового розміру, своєю чергою, об’єднуються у так звані банки.

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Для виконання будь-якої операції з даними цієї таблиці контролеру і чіпу пам’яті потрібно певне число тактових циклів шини пам’яті. Ну а таймінг – це і є кількість таких циклів, або число циклів, на яке запізниться виконання певної операції з пам’яттю. Звідси і сама назва – таймінг чи затримка.

Власне, саме тому два модулі оперативної пам’яті з однаковою частотою, але різними таймінгами працюватимуть по-різному, причому найшвидшою виявиться пам’ять саме з меншою затримкою.

Які таймінги бувають

Кожну операцію з оперативною пам’яттю можна розбити на кілька етапів. Тому в характеристиках будь-якої планки ОЗУ вказується кілька таймінгів — затримок, які виникають на певному етапі роботи з пам’яттю. Числа таймінгів вказують на виконання наступних операцій:

  • CL: CAS Latency – число тактів, яке проходить від надсилання запиту в пам’ять до початку відповіді на нього.
  • tRCD: RAS to CAS Delay – кількість тактів, яка потрібна контролеру для активації потрібного рядка банки.
  • tRP: RAS Precharge – число тактів для заряду та закриття одного рядка, після чого стає можлива активація наступного рядка.
  • tRAS: Row Active Time — мінімальне число тактів, протягом якого буде активний рядок. Він не може бути закритий раніше цього часу.

Всі ці таймінги вказуються в параметрах оперативної пам’яті саме в порядку, який ми навели. Візьмемо, наприклад, оперативну пам’ять Patriot Memory VIPER STEEL DDR4-3733 CL-17 21-21-41. Ми бачимо, що вона відноситься до типу DDR4 та працює на тактовій частоті 3733 МГц. Їй потрібно 17 тактів для початку відповіді на запит (CL). Активація потрібного рядка займає 21 такт (tRCD) і стільки ж циклів йде на її закриття та активацію наступного рядка (tRP). Причому сам рядок може бути закритий не раніше ніж через 41 такт (tRAS).

Як бачите, кожна цифра у назві оперативної пам’яті має значення. І, розібравшись у цьому, ви легко зможете підібрати найбільш підходящу вам оперативку.

Як дізнатися таймінги ОЗУ

Значення таймінгів оперативної пам’яті можна подивитися на її сторінці в будь-якому магазині електроніки або на сайті виробника. Якщо ж ви хочете побачити характеристики вже встановленої пам’яті, ви можете скористатися CPU-Z або аналогічними утилітами.

Як правильно вибрати найшвидшу оперативну пам’ять

Якщо коротко, то частота оперативної пам’яті важливіша за таймінги, але при однаковій частоті найшвидшою виявиться оперативка з меншою затримкою. Власне, саме на основі цього і варто підбирати найвідповідніші для вас планки ОЗУ. Загалом цей алгоритм виглядає так:

  1. Визначте тип оперативки, яку підтримує ваш комп’ютер — DDR3, DDR4, DDR5 тощо.
  2. Визначтеся з потрібним вам обсягом пам’яті.
  3. Дізнайтесь, яку частоту ОЗУ підтримують процесор та материнська плата вашого ПК.
  4. Підберіть планки оперативної пам’яті, що працюють на максимально доступній для вашого комп’ютера частоті.
  5. Серед цих планок виберіть моделі із мінімальними таймінгами.

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29.04.2022
2 хв. на прочитання
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