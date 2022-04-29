Екран не гасне: чому у деяких телефонів погано працює датчик наближення

Коли датчика просто немає

Все було добре, доки в 2016 році один стартап не запропонував виробникам трохи заощадити, прибравши з цієї схеми, власне, сам датчик наближення. Для його заміни було запропоновано використовувати вже наявний у смартфоні набір сенсорів (датчик освітленості та акселерометр), сенсорний екран, мікрофон, динамік та можливості нейромереж.

Новий алгоритм отримав назву Inner Beauty і вперше показав себе у смартфоні Xiaomi Mi Mix. Роль датчика наближення з класичними лампочкою та фотодіодом взяли на себе випромінюючий ультразвук динамік та мікрофон, що вловлює його відображення. Для правильної інтерпретації відбитого сигналу використовувалася нейромережа, яку навчили тисячі прикладів.

Проблема в тому, що нейромережа просто не може врахувати всіх нюансів. Зрештою, вона працювала не надто коректно, і екран смартфона часто міг включатися під час розмови або зовсім не відключатися, коли його підносили до вуха.

Тим не менш, сама ідея заощадити припала до душі багатьом виробникам. І з того часу на ринку з’явилося чимало смартфонів без фізичного датчика наближення . Серед них, наприклад, виявилися Redmi Note 10 і 10 Pro, Samsung Galaxy S20 FE, Xiaomi Mi 11 Lite, OnePlus 7 Pro та OPPO Find X. У деяких смартфонах і зовсім вирішили не використовувати ультразвук, обмежившись сенсорним екраном і акселерометром.

Інші способи економії

Виробники все частіше відносяться до датчика наближення за залишковим принципом. Багато хто з них економлять, встановлюючи в смартфони максимально дешеві датчики з усіма наслідками, що звідси випливають. Інші використовують цілком непогані сенсори, але встановлюють їх «кудись доведеться». Наприклад, у тому ж Honor 20 датчик наближення знаходиться на торці пристрою, тому говорити про його нормальну роботу не доводиться в принципі.

Виникають проблеми і в тому випадку, якщо виробник вирішить рознести датчики освітленості та наближення на велику відстань один від одного. У цьому випадку дані, що отримуються з них, можуть виглядати суперечливо, порушуючи роботу всієї системи.

Чи є світло в кінці тунелю

Останнім часом у смартфонах все частіше використовуються комбіновані рішення, що поєднують на одній платі датчик наближення, датчик освітленості та RGB-датчик кольору. Така система може встановлюватися безпосередньо під AMOLED-дисплей і дозволяє виконувати обов’язки як класичного датчика наближення, так і керувати екраном, підлаштовуючи рівень його яскравості і регулюючи баланс білого.

Але найбільше у цій картині виділяється американська Apple. Починаючи з iPhone 7, у смартфонах купертинівців використовується так званий однофотонний лавинний діод (SPAD). Принцип його роботи мало відрізняється від класичного датчика наближення з лампочкою та фотодіодом. Ось тільки роль лампочки тут виконує лазер, що випромінює фотони з певною довжиною хвилі. Після того, як фотони стикаються з перешкодою, вони відбиваються від неї та потрапляють на SPAD-сенсор (фотодіод у звичайних датчиках). Система визначає час польоту фотона та точно обчислює відстань до перешкоди. Причому все це відбувається з точністю до пікосекунд, а для спрацьовування сенсора достатньо єдиного фотона.

Висновки

Більшість проблем із датчиками наближення пов’язані з бажанням виробників смартфонів заощадити. В результаті в гаджетах часто стали використовуватися копійчанні датчики, їх стали замінювати віртуальними рецепторами на основі нейромереж, а іноді й зовсім спрощувати роботу такої системи по максимуму. А разом з цим, користувачі все частіше стикаються з дисплеєм, що вмикається або зовсім не вимикається під час розмови.

Втім, звинувачувати у всьому виробників також неправильно. Часто в некоректно спрацьовуючому датчику наближення бувають винні й самі користувачі, які використовують чохли, що заважають нормальній роботі.