Українці обмотують лампочки фольгою: для чого це робити

Звичайні лампи розжарювання мають одну відому особливість. Їхній ККД дуже малий, оскільки під час роботи основна частина напруги, що подається на лампу, перетворюється на інфрачервоне випромінювання, і тільки близько 2% припадає на видиме нами світло. А що якщо спробувати використовувати і посилити тепло, що виходить від лампи, за його прямим призначенням, наприклад, для обігріву житлових кімнат?

Перше, що спадає на думку під час спроби зібрати обігрівач із лампи, – створити тепловий бар’єр, щоб ще більше збільшити віддачу тепла в приміщення. Наприклад, можна екранувати або навіть повністю обернути лампу фольгою, перекривши видиме випромінювання. Однак, як показує практика, такі експерименти зазвичай призводять до швидкого виходу з ладу нагрівального елемента через перегрів.

Іноді замість фольги для концентрації тепла використовують короб із покрівельної жерсті, в якому по периметру свердлять кілька отворів. А для ефективнішого відведення тепла таку конструкцію часто оснащують комп’ютерним кулером.

Але ще набагато ефективнішим рішенням буде спорудити тепловий випромінювач із кількох пар ламп, з’єднаних послідовно. При такому з’єднанні напруга, що подається на лампу, знижується більш ніж удвічі. При цьому збільшується співвідношення кількості тепла на 1 Вт споживаної потужності. Світловіддача від лампи падає приблизно в п’ять разів. Крім збільшення ККД обігріву, таким нехитрим способом можна також у багато разів продовжити термін служби лампи.

Якщо порівнювати з класичними інфрачервоними або масляними обігрівачами, то 100 Вт потужності, які видає пара ламп розжарювання по 150 Вт у разі послідовного з’єднання, має вистачити для обігріву 1 кв. м житлової площі. А далі необхідно просто порахувати кількість пар ламп для площі, що обігрівається, і з’єднати їх у єдину конструкцію.

Як виготовити обігрівач

Для виготовлення каркаса обігрівача можна використовувати звичайний алюмінієвий профіль, з’єднавши його болтами або заклепками.

Потім усередині рами необхідно розмістити кілька жорстких алюмінієвих смуг, щоб згодом можна було закріпити на них відбивач, який слугуватиме тепловим бар’єром. Його можна виготовити зі звичайної харчової фольги або з алюмінієвих банок.

Після цього вам залишиться лише закріпити лампи на невеликій відстані одна від одної і правильно підключити проводку.

Ви можете виготовити кілька таких обігрівачів із ламп для вашого гаража, майстерні або теплиці, розмістивши їх по кутах приміщення.

До речі, для обігріву теплиць можна значно спростити конструкцію. Автор Youtube-каналу “Сергій Са” пропонує скріпити між собою хрестом два шматки алюмінієвого профілю, змонтувати на нього керамічний патрон з лампою на 150-200 Вт, а зверху накрити лампочку звичайним оцинкованим відром, у якому попередньо необхідно просвердлити кілька отворів для відведення тепла.

Такий імпровізований спрямований тепловий випромінювач підніме температуру на кілька градусів і цілком згодиться для обігріву тепличних рослин.

Висновок

Тепер ви знаєте як обігріти ваше житло з мінімальними вкладеннями, адже лампа розжарювання є, мабуть, найдоступнішим і найефективнішим джерелом тепла. Головна перевага такого обігрівача в тому, що після увімкнення не потрібно чекати, поки він нагріється. Тепло від нього поширюватиметься на відстань до двох метрів і відчується практично відразу.