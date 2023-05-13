Зарядка за 10 хвилин та камера на 200 Мп: сім флагманів, які коштують своїх грошей.

З кожним роком ринок смартфонів стає все більш різноманітним та конкурентним. Виробники пропонують пристрої з різними характеристиками, дизайном, функціоналом та ціною. Про сім найгідніших флагманських смартфонів, до яких варто придивитися а також придбати в інтернет магазині Yellow.ua:

1.Samsung Galaxy S23

Samsung Galaxy S23 багато в чому відрізняється від старшої моделі, у тому числі розміром та «залізом». Смартфон пропонує один з найкомпактніших екранів серед усіх новинок 2023 – це 6,1-дюймовий Dynamic AMOLED 2X дисплей з роздільною здатністю 1080х2340 і частотою оновлення 120 Гц. При цьому максимальна яскравість як у S23 Ultra – 1750 ніт.

За продуктивність у базовому S23 відповідає той же розігнаний Snapdragon 8 Gen 2. Але зміни пам’яті тут вже інші – 8 ГБ оперативної пам’яті та 128, 256 або 512 ГБ сховища. Тут при виборі важливо враховувати, що версія на 128 ГБ отримала пам’ять UFS 3.1, тоді як інші версії пропонують сучасніший і швидший тип UFS 4.0.

У Galaxy S23 стоять три камери: основна на 50 Мп, ультраширококутна на 12 Мп та телеоб’єктив з роздільною здатністю 10 Мп, що знімає при 3-кратному оптичному зумі. Спереду встановлена ​​12-мегапіксельна селфі-камера.

Через невеликі розміри Galaxy S23 отримав скромний акумулятор на 3900 мАг з підтримкою провідної та бездротової зарядки потужністю 25 і 15 Вт відповідно. Смартфон отримав NFC-чіп та захист від води та пилу за стандартом IP68.

2. Samsung Galaxy S23 Ultra

Galaxy S23 Ultra – це флагманський смартфон від корейської компанії Samsung, який пропонує найвищу роздільну здатність камери серед конкурентів – 200 Мп. Пристрій також оснащений 6,8-дюймовим дисплеєм LTPO Dynamic AMOLED 2X з роздільною здатністю 1440х3088 пікселів та частотою оновлення 120 Гц з піковою яскравістю 1750 нит.

Samsung Galaxy S23 Ultra працює на розігнаному процесорі Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 (3,36 ГГц замість 3,2 ГГц), який є продуктивним чіпсетом серед рішень для Android-пристроїв.

Смартфон має від 8 до 12 ГБ оперативної пам’яті та доступний у модифікаціях від 128 ГБ до 1 ТБ вбудованого сховища.

Окрім основної 200-мегапіксельної камери Samsung Galaxy S23 Ultra також може похвалитися флагманськими додатковими сенсорами: ультраширококутним модулем на 12 Мп, перископічною камерою з роздільною здатністю 10 Мп з 10-кратним оптичним зумом, а також 10-мегапіксельним. На передній панелі смартфона розташована селфі-камера на 12 Мп.

Смартфон має батарею ємністю 5000 мАч з підтримкою швидкого заряджання провідною потужністю 45 Вт і бездротової на 15 Вт. З інших особливостей можна також відзначити наявність вбудованого стілус S Pen, NFC-модуля для безконтактної оплати та захисту від води та пилу за стандартом IP68.

3. iPhone 14 Pro

Головний пристрій компанії Apple у 2022 році та першій половині 2023 року – iPhone 14 Pro. Ця модель, як і iPhone 14 Pro Max, є просунутим смартфоном компанії на поточний момент. iPhone 14 Pro отримав 6,1-дюймовий LTPO Super Retina XDR OLED-дисплей з роздільною здатністю 1179х2556 пікселів та частотою оновлення 120 Гц. Донедавна смартфон пропонував найяскравіший екран на ринку з піковим показником у 2000 нит.

iPhone 14 Pro працює на процесорі Apple A16 Bionic і має 6 ГБ оперативної пам’яті та від 128 ГБ до 1 ТБ вбудованої пам’яті.

Флагманський iPhone 14 Pro також може похвалитися відмінними камерами, які використовують власні алгоритми та технології від Apple. На задній панелі знаходиться потрійна камера, що складається з 48-мегапіксельної основної камери, ультраширококутної камери на 12 Мп та телеоб’єктиву з 3-кратним оптичним наближенням з роздільною здатністю 12 Мп. Поруч із камерами розташувався сканер LiDAR, що дозволяє фото та відео краще ловити фокус при недостатньому освітленні, а також використовується для розпізнавання навколишніх об’єктів для доповненої реальності. На передній панелі розташована селфі-камера на 12 Мп.

Смартфон має батарею ємністю 3200 мАг, яка підтримує швидке заряджання потужністю 27 Вт і бездротове заряджання MagSafe на 15 Вт. Разом з тим, смартфон захищений від води та пилу за стандартом IP68.

iPhone 14 Pro відрізняється від версії Pro Max меншим екраном та акумулятором. Однак старша модель підійде не кожному через габарити і ваги в 240 грамів проти 206 в iPhone 14 Pro. В іншому – це однакові за “залізом” пристрої, тому переплачувати за дорожчу і не зовсім зручну версію не варто.

4. iPhone 14 Plus

Базовий iPhone 14 не дуже відрізняється від iPhone 13, представленого ще у вересні 2021 року. Однак модель iPhone 14 Plus стала першою номерною версією, що отримала 6,7-дюймовий екран. Причому на відміну від моделі Pro Max ця пропонує Super Retina XDR OLED-матрицю з роздільною здатністю 1284х2778 і меншою максимальною яскравістю 1200 нит. Недоліком буде відсутність функції частоти оновлення зображення 120 Гц, через що картинка виглядає не такою плавною, як на Pro-версіях.

За продуктивність у iPhone 14 Plus відповідає чіп Apple A15 Bionic, який використовується ще й у лінійці 2021 року. Вбудована пам’ять у пристрої від 128 до 512 ГБ, а оперативна — 6 ГБ.

Незважаючи на різне залізо, смартфон при щоденному використанні нічим не відрізняється від старших моделей.

У iPhone 14 Plus використовуються ті ж камери, що і в базовому iPhone 14 – основний сенсор та ультраширококутний по 12 Мп кожен. Фронтальна камера також представлена ​​датчиком з роздільною здатністю 12 Мп.

Акумулятор ємністю 4323 мАг підтримує провідну зарядку потужністю 27 Вт та бездротову зарядку MagSafe на 15 Вт. Як і всі інші моделі в лінійці, iPhone 14 Plus отримав захист від води та пилу за стандартом IP68.

5. Xiaomi 13 Pro

Флагманський смартфон компанії Xiaomi, представлений наприкінці 2022 року, був нещодавно офіційно представлений на території Росії. Xiaomi 13 Pro пропонує якісний LTPO AMOLED-екран на 6,73 дюйми з роздільною здатністю 1440х3200 та частотою оновлення 120 Гц. Пікова яскравість дисплея досягає 1900 нит.

За продуктивність пристрою відповідає чіп Snapdragon 8 Gen 2, доповнений 8 або 12 ГБ оперативної пам’яті і сховищем від 128 ГБ до 512 ГБ. Причому, молодша версія на 128 ГБ, як у випадку з Galaxy S23, отримала пам’ять типу UFS 3.1. Найстарші версії пропонують UFS 4.0.

Xiaomi 13 Pro є одним із найцікавіших фотофлагманів на ринку завдяки системі з трьох 50-мегапіксельних камер, у розробці яких брала участь компанія Leica: основна, ультраширококутна та телеоб’єктив з 3,2-кратним оптичним наближенням. Селфі-камера отримала роздільну здатність 32 Мп.

Акумулятор ємністю 4820 мАг заряджається від проводу при потужності 120 Вт, а також бездротовою зарядкою потужністю 50 Вт. До того ж, це один із небагатьох смартфонів Xiaomi із захистом від води та пилу за стандартом IP68.

6. Tecno Phantom V Fold

Ще один флагманський смартфон — Tecno Phantom V Fold. На відміну від конкурентів у цьому списку, це складний смартфон у форматі книжки. Смартфон отримав два LTPO AMOLED-екрани з частотою 120 Гц і яскравістю до 1100 нит — зовнішній на 6,4 дюйми та внутрішній на 7,9.

Смартфон працює на базі чіпа MediaTek Dimensity 9000+, який показує продуктивність на рівні Snapdragon 8+ Gen 1. У ньому також є 12 ГБ оперативної пам’яті та 512 ГБ вбудованого сховища.

Всього в Tecno Phantom V Fold п’ять камер – три ззаду: основний датчик на 50 Мп, телеоб’єктив на 50 Мп та ультраширококутний сенсором на 13 Мп, а також дві селфі-камери: з роздільною здатністю 32 Мп на зовнішньому екрані та 16 Мп у внутрішньому.

Ця пропозиція робить особливою те, що це версія на 512 ГБ, а також те, що на Phantom V Fold дається офіційна гарантія від виробника на 13 місяців.

З недоліків смартфона можна виділити відсутність бездротової зарядки та захисту від води та пилу, яка б у подібному пристрої не завадила.

7. Realme GT3

Один із найінноваційних смартфонів 2023 року – Realme GT3, відомий також на китайському ринку як GT Neo5. Смартфон насамперед цікавий зарядкою потужністю 240 Вт, за допомогою якої акумулятор поповнюється менш ніж за 10 хвилин, а також незвичайним дизайном із прозорою панеллю та підсвічуванням.

Realme GT3 оснащений AMOLED-екраном діагональю 6,74 дюйми з роздільною здатністю 1240х2772 пікселів і частотою 144 Гц. Пікова яскравість панелі досягає 1400 нит.

За продуктивність у новинці відповідає флагманський чіп другої половини 2023 – Snapdragon 8+ Gen 1. Realme GT3 пропонує від 8 до 16 ГБ оперативної пам’яті і сховище об’ємом від 128 ГБ до 1 ТБ.

У смартфоні не найпередовіші камери – це основний датчик на 50 Мп, ультраширококутний сенсор на 8 Мп і мікроскоп з роздільною здатністю 2 Мп. Спереду встановлена ​​селфі-камера з роздільною здатністю 16 Мп.

Акумулятор ємністю 4600 мАч заповнюється від комплектної зарядки потужністю 240 Вт за 9,5 хвилин, що є рекордом для доступни