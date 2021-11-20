Загадкова Швейцарія: навіщо швейцарці будували фальшиві будиночки

У селах Швейцарії можна зустріти незвичайні будиночки. Якщо подивитися на них здалека, людина не помітить у них нічого особливого. Але якщо підійти ближче і добре розглянути їх, зрозуміло, що вони фальшиві. У несправжніх шале немає відблисків на вікнах, не йде з труби дим, і відсутні прибудинкові споруди, необхідні для господарювання.





Але навіщо ж у Швейцарії будували фальшиві будинки?

Фальшиві шале

Фальшиві будиночки почали з’являтися у Швейцарії за часів Другої світової війни. Для їх створення швейцарці найняли художників та дизайнерів, які майстерно виконали свою роботу. Той, хто проходив повз, бачив типовий сільський будиночок з класичним дахом, вікнами закритими шторами та дерев’яним фасадом. Насправді все це було не більше, ніж реалістичний малюнок, нанесений на бетонну стіну. До речі, він був такий гарний, що навіть місцеві не здогадувалися, що то фальшивка.

Вікна фальшивих шале

Що приховувала картинка?

Якщо заглянути всередину шале, можна було знайти різні військові об’єкти. Наприклад, там ховалися склади боєприпасів та продовольчих запасів, бомбосховища, бункери тощо. А маскували їх для того, щоб ніхто не знав, де вони знаходяться, а також щоб не турбувати місцевих мешканців та туристів.

Навіщо потрібні військові об’єкти, якщо Швейцарія не воює?

У Швейцарії немає виходу до моря, покладів з корисними копалинами і розвиненого землеробства, тому вона була нікому нецікава, й у війнах майже не брала участі. Сама країна воліла зберігати нейтралітет і триматися осторонь військових дій. Але, зрозуміло, у разі нападу треба було дати відсіч, тому Швейцарія мала свою армію.

Військові швейцарці часто виїжджали в інші країни на службу, щоб заробити грошей. Але так було до 1515 року, поки кількох військовослужбовців зі Швейцарії не розстріляли. Після цього випадку швейцарці вирішили більше не вирушати на службу до інших країн. А в 1815 р. країна отримала статус постійного нейтралітету.

Друга світова війна

З початком Другої світової швейцарці почали підозрювати, що німці можуть вторгнутися на їхню територію, і думка ця була небезпідставна. Справа в тому, що німецькі військові періодично перетинали кордон і проникали до Швейцарії. Вчасно зорієнтувавшись, швейцарці уклали з німцями перемир’я.

Після домовленості з німцями їх можна було не боятися. Але тепер швейцарці переймалися тим, що проти них піде СРСР. Через страх перед Радянським Союзом у Швейцарії почали добудовувати додаткові фальшиві шале. Спокій та розуміння, що помсти не буде, прийшли до швейцарців лише у 1970-х роках.

У результаті фальшивих шале було збудовано близько 250 штук. Довгий час їхнє існування було таємницею для всіх і навіть місцевих мешканців. Лише в 2004 році будиночки розсекретили. Один із них відчинив свої двері для цивільних і став музеєм. Доля інших вирішується. Уряд вважає, що половину з них можна знести, але деякі люди вважають, що це робити не можна. Адже ці будиночки справжній витвір мистецтва.