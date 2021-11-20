Експерти розповіли, чим насправді може бути небезпечний старенький смартфон

Знаємо людей, які не розлучаються зі своїм смартфоном-старожилом багато років. Він уже весь подряпаний, гальмує та погано тримає заряд. Але є улюбленим смартфоном.





Проте, мало хто розуміє, що старий смартфон несе у собі кілька небезпек. Ми не агітуємо бігти і купувати новий, а просто надаємо інформацію для роздумів — вирішувати вже вам. Для зручності розбили умовно можливу небезпеку старого пристрою на пункти, щоб вам було легко читати.

Акумулятор

Якщо смартфон вам дорогий, але швидко сідає – замініть батарею. Навіть якщо вас влаштовує рівень заряду, краще замінити.

Причина в тому, що згодом фізико-хімічні реакції всередині батареї поводяться не так, як потрібно.

У випадку, якщо батарея почне роздуватись, це може призвести до займання пристрою, навіть якщо він не буде в цей момент перебувати на зарядці. Наслідки такі вже були, достатньо ввести в пошук за картинками фразу “згорів смартфон”. А вже висновки, робіть самі.

Деградація пам’яті

Будь-яка flash пам’ять з роками починає деградувати – в ній з’являються пошкоджені сектори, насправді це проявляється різними помилками в роботі пристрою.

Так, розумний контролер “пересуне” потрібні дані в цілі сектори і забезпечить нормальну роботу смартфона, але ненадовго. Якщо ваш смартфон навіть після жорсткого скидання гальмує, краще його змінити на новий — при тривалому використанні є ризик втрати інформації, яка зберігається на пристрої.

Природне гальмування пристрою

Смартфони морально старіють дуже швидко, а розробники додатків часто не хочуть, щоб власник користувався старою версією програми. Навіть WhatsApp оновлюється обов’язково.

Якщо вам пощастить і новий додаток працюватиме на вашій версії Android або iOS, то добре. Але ніхто не скасовував того, що він повільно працюватиме. У чому тут небезпека, запитаєте ви? Ну, почекаю, поки завантажиться, нічого страшного.

Ризик тут у втраті даних через повільну роботу пристрою — можна пропустити нові повідомлення і навіть дзвінки: через підвищене споживання ресурсів смартфон підвисне і тим самим не встигне обробити вхідний потік інформації. Та що вже казати, іноді просто навіть сам сенсорний екран гальмує і складно дістатися потрібного пункту меню.

Вразливості та віруси

Чим старіша операційна система, тим більш потенційно вразлива. Причина банальна — розробники не випускають оновлень і патчів, а вульгарні хакери це розуміють і шукають вразливості у старих додатках та операційних системах.

Наприклад, ми б не стали використовувати банківську програму на морально застарілому пристрої — сучасні операційні системи надійно захищені від зломів та крадіжки даних, на відміну від тих, що випускалися років 5 тому.

Також не варто забувати про те, що технології розвиваються семимильними кроками, наприклад, протокол Bluetooth 5 вирішив практично всі відомі проблеми із зависанням Bluetooth навушників та гарнітур, підключення стало практично миттєвим.

Сучасні екрани стали більш безпечними для очей за рахунок покращення кольору та підвищення частоти оновлення. З’явилася технологія NFC – можна оплачувати покупки без банківської картки, покращали камери.