Samsung S23 ULTRA – стійкість до пошкоджень і ціна можливого ремонту

Лютий приніс із собою безліч новинок для сектора смартфонів, і серед них – новий флагман від Samsung.

Смартфон не тільки стильний і потужний, а й вирізняється преміальними матеріалами, включно з міцним корпусом із захистом від води за стандартом IP68 і передньою панеллю Gorilla Glass Victus нового покоління.

Ремонтопридатність Samsung S23 Ultra

Останнім часом піднялася рекламна компанія з вимогою спростити ремонт телефонів або, принаймні, зробити доступними деталі.

Galaxy S23 Ultra став першим телефоном у серії Galaxy S зі спрощеним розбиранням.

Для тих, хто не знає, попередня модель Samsung S22 Ultra отримала погану оцінку ремонтопридатності 3/10 від тестувальників, тоді як новий пристрій отримав оцінку 9/10,

За оцінками інженерів флагман отримує оцінку 9 з 10 як щодо проклейки для заміни акумулятора, так і щодо загального компонування внутрішніх елементів.

Можливість ремонту – це важливий фактор, який слід враховувати при виборі смартфона, оскільки він може заощадити час і гроші користувачів у разі пошкоджень або несправностей.

Розбір і вартість ремонту

Екран Samsung S23 Ultra

Під час тестів на стійкість екрану, скло не завжди витримує падіння з висоти столу на бетонну поверхню, проте навіть після падінь дисплей, як і раніше, відмінно працює, незважаючи на косметичні пошкодження і можливі дрібні тріщини.

Якщо вам не подобається скло дисплея в тріщинах, необхідна буде заміна дисплейного модуля!

Орієнтовна ціна заміни екрана для Samsung S23 передбачається порядку

17000-18000 грн

Дисплейний модуль як і у всіх інших преміум моделях Самсунг для Самсунг с23 поставляються з рамкою корпусу і кнопками управління

Пропоновані дисплеї до установки:

Samsung SM-S918B Galaxy S23 Ultra LCD+Touch+Front Cover (Black) Part Number: GH82-30465A

Part Number: GH82-30465A Samsung SM-S918B Galaxy S23 Ultra LCD+Touch+Front Cover (Beige/Cream) Номер деталі: GH82-30465B

Номер деталі: GH82-30465B Samsung SM-S918B Galaxy S23 Ultra LCD+Touch+Фронтальна обкладинка (зелений) Артикул: GH82-30465C

Артикул: GH82-30465C Samsung SM-S918B Galaxy S23 Ultra LCD+Touch+Фронтальна кришка (світло-рожевий/лавандовий) Артикул: GH82-30465D

Samsung SM-S918B Galaxy S23 Ultra LCD+Touch+Фронтальна кришка (сірий/червоний) Артикул: GH82-30465E

Samsung SM-S918B Galaxy S23 Ultra LCD+Touch+Front Cover (Light Blue/Light Green)Part Number: GH82-30465G

Задня кришка Samsung S23 Ultra

Задня кришка телефону напевно назавжди залишиться у вас в ідеальному стані.

Наприкінці випробування апарат закопали в пісок упереміш з камінням, що призвело до появи безлічі видимих подряпин на передньому склі та алюмінієвій рамі, тоді як на задньому матовому склі не залишилося жодних слідів.

Але все ж раптом телефон переїде трактор і кришка все таки лопне.

Заміна оригінальної задньої кришки обійдеться

в 3000-3500 грн

Samsung ASSY METAL FRONT UNIT-EUR_LI (Light Pink/Lavender) Part Number: GH96-15833D

Samsung ASSY METAL FRONT UNIT-EUR_ZA ZR (Red/Grey) Part Number: GH96-15833E

Samsung ASSY METAL FRONT UNIT-EUR_LB LG (Light Blue/Light Blue) Номер деталі: GH96-15833G

Інші компоненти Samsung S23

Акумулятор

Передбачувана ціна заміни акумулятора близько 2000 грн

Samsung SVC BATT ASSY-EB-BS918ABY,4855,30,S918

Part Number: GH82-30459A

Динамік голосовий

Передбачувана ціна заміни динаміка близько 900 грн

Samsung ASSY SPEAKER-SM-S918U

Part Number: GH96-15662A

Додаткова плата

З роз’ємом заряду і сім приймачем

Передбачувана ціна заміни додаткової плати близько 1700 грн

Samsung IF SUB PBA ASSY-SM-S918B

Part Number: GH96-15621A

https://www.masterfon.kiev.ua/servis-remont-samsung-s918-galaxy-s23-ultra.html



Відремонтувати телефон Samsung S23 Ultra а також інші моделі ви можете в Сервісному центрі МайстерФон за адресою:

м. Політехнічний інститут, пр. Перемоги 33/1, тел. (067) 103-34-02

м. Позняки, вул. Мишуги 9а, тел. (050) 255-48-36

м. Дарниця, вул. Попудренка, 7а, тел. (063) 024-91-94