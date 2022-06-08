У яких випадках потрібно купувати смартфон із частотою дисплея вище 90 Гц?

Чим вище частота дискретизації дисплея, тим плавніше відображається зображення. Наприклад, якщо ваш дисплей 60 Гц, це 60 кадрів в секунду. Поліпшення картинки при звичайному використанні гаджета практично немає (хоча, меню стає помітно плавнішим), а ось в іграх та при перегляді екшн-роликів або анімації воно досить помітне. Зміна картинки стає плавнішою, ніби ви дивитеся не на екран, а на те, що відбувається наживо.





Чим вище частота оновлення дисплея, тим сильніше навантаження на графічний чіп, тому смартфон з виставленою максимальною частотою може сильніше нагріватись і швидше сідати.

Ось і основні переваги та недоліки дисплеїв з високою частотою.