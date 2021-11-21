Названо 10 причин не купувати розумний годинник

Розумний годинник – це зручний девайс, який виглядає круто, проте чи справді пристрій такого типу може запропонувати унікальні функції, яких немає на вашому смартфоні чи інших гаджетах?





За останні роки технології розумного годинника активно розвивалися, завдяки чому подібні девайси стали більш популярними. Однак на сьогоднішній день ми не можемо сказати, що смарт-годинник – це must have.

Якщо говорити про електроніку в цілому, то, наприклад, той самий смартфон – невід’ємна частина нашого життя. І більшість людей, як і раніше, більш ніж задоволені традиційним годинником (без приставки «смарт»).

Нижче ми розповімо, чому смарт-годинник насправді не потрібний.

ЧОМУ ЛЮДИ КУПУЮТЬ РОЗУМНИЙ ГОДИННИК?

Смарт годинник володіє багатьма корисними функціями смартфона і переносить його на ваше зап’ястя. Таким чином, користувач може переглядати повідомлення, здійснювати та приймати дзвінки, а також відкривати різні програми, не дістаючи телефон з кишені.

Багато моделей годинників також оснащені фітнес-трекерами, які відстежують пересування та активність користувача протягом дня.

Фактично, на сьогоднішній день більшість найпопулярніших додатків для смартфонів мають версії для розумного годинника.

Крім того, виробники з кожним роком все більше дивують у плані дизайну – нам доступний широкий вибір справді стильних годинників, які неодмінно прикрасять ваше зап’ястя!

ЧОМУ СМАРТ-ГОДИННИК НЕ ПОТРІБНИЙ?

Багато людей є щасливими володарями розумного годинника, але ці пристрої насправді далекі від досконалості. Якщо ви замислюєтеся про придбання смарт-годинника, то зверніть увагу на десять причин відмовитися від цього!

ЗАВИЩЕНІ ЦІНИ

Найпопулярніший розумний годинник коштує в межах від 100 до 300 доларів. Так, це непогана ціна в порівнянні з традиційними моделями, проте якщо порівнювати зі смартфоном, то все досить погано.

Справа в тому, що за ці гроші можна придбати цілком солідний телефон: він буде оснащений великим дисплеєм, вищими характеристиками, кращою функціональністю і вбудованою камерою.

Так, розумний годинник може похвалитися багатьма перевагами, але з точки зору співвідношення ціни і якості вони жахливі.

РЕГУЛЯРНА ЗАРЯДКА

Більшість розумних годинників потребують підзарядки на регулярній основі (кожен день або два). Тут все досить логічно, якщо міркувати з точки зору функціональності, але про це варто пам’ятати, якщо ви плануєте замінити традиційний годинник розумним.

Це вік високих технологій, і смарт годинник – черговий його представник, який також потребує постійної підзарядки. Таким чином, якщо ви забудете зарядити свій пристрій, то навіть не зможете подивитись годину.

ФІТНЕС-ТРЕКЕР – БІЛЬШ ПРАКТИЧНА ОПЦІЯ

Смарт-годинник призначений для використання як фітнес-трекер. Він непогано справляється з цією метою, проте багато людей найчастіше купують окремі фітнес-браслети. І на те є вагома причина.

Вони значно дешевші, менші і найчастіше забезпечують найкращий час автономної роботи. Наприклад, деякі фітнес-трекери здатні працювати без підзарядки до 30 днів.

Якщо ви шукаєте пристрій, який відстежував би активність протягом дня, то розумний годинник – не найкращий варіант.

НЕ ПІДХОДЯТЬ ДЛЯ ТЕЛЕФОННИХ ДЗВІНКІВ

Незважаючи на розвиток технології в цілому, розумний годинник зовсім не підходить для телефонних дзвінків. І сподіватися, що ситуація покращиться у найближчому майбутньому, не варто.

Підносити зап’ястя до вуха – не дуже зручна процедура. Та й виглядає це досить дивно, чи не так?

Розумний годинник добре працює в парі з бездротовими навушниками, проте ніщо не замінить телефон у плані дзвінків.

ПОСТІЙНІ ПОВІДОМЛЕННЯ

Як ми вже говорили, смарт-годинник надає можливість переглядати повідомлення – для цього варто лише повернути зап’ястя. Це чудово підходить у випадку, коли ви не можете користуватися телефоном.

Проблема, однак, полягає в тому, що більшість людей не потребують постійного доступу до повідомлень.

Крім того, їх достаток навряд чи позитивно вплине на продуктивність і навіть на психіку! Так, з розумним годинником ви не пропустите жодного повідомлення, але це не завжди добре.

НЕОБХІДНІСТЬ ТРИМАТИ ТЕЛЕФОН ПІД РУКОЮ

Деякі люди сподіваються, що після покупки смарт-годинника зможуть залишати свій телефон вдома. На жаль, це не так.

Так, деякі моделі оснащені слотами для сім-карток, але таких пристроїв мало. Таким чином, ви не зможете здійснювати чи приймати телефонні дзвінки, якщо поблизу немає смартфона.

Крім того, більшість програм для розумного годинника неможливо встановити без смартфона.

ОБМЕЖЕНИЙ ФУНКЦІОНАЛ ДИСПЛЕЯ

Дисплеї на смарт-годиннику стають все чіткішими і кращими. Однак екрани на пристрої такого типу мають обмеження, пов’язані з форм-фактором.

Яким би крутим не був дисплей, введення тексту на ньому вкрай незручне, а більшість повідомлень надають лише частину необхідної інформації.

Саме тому багато додатків для розумного годинника корисні тільки в поєднанні з аналогами для телефонів.

ФІТНЕС-ТРЕКІНГ НЕ ЗАВЖДИ НАДІЙНИЙ

Фітнес-трекінг – концепція відносно нова. Це говорить нам про те, що дані, які отримуються з пристроїв, не завжди цілком достовірні.

Проблеми з відстеженням показників життєдіяльності стосуються як смарт-годинника, так і окремих фітнес-трекерів. Так, вони здатні надати безліч різної інформації, проте розраховувати на її 100% точність не варто.

ВОДОНЕПРОНИКНІСТЬ

Більшість розумних годинників рекламуються як «водонепроникні», проте це не зовсім так. Тут мається на увазі водостійкість, тому ви не зможете занурювати девайс у воду на тривалий час. Перед покупкою такого девайса рекомендується перевірити дані характеристики та уточнити ступінь їхньої захищеності.

Наприклад, солона вода здатна нашкодити багатьом моделям. Це дуже контрастує на фоні з традиційним годинником, з яким можна плавати в морі.

РОЗМІРИ

Якщо у вас маленьке зап’ястя або ж вам просто подобаються компактні девайси, то знайти відповідний смарт-годинник за розміром може бути досить складно.

ЧИ ВАРТО КУПУВАТИ СМАРТ-ГОДИННИК?

Розумний годинник – безперечно корисний аксесуар, і багато людей, які купують пристрої такого типу, зрештою залишаються задоволені. Однак перед покупкою варто обов’язково подумати, навіщо саме вам вони потрібні.

Багато функцій, що надаються смарт-годинником, є і на інших пристроях (наприклад, для відстеження спортивної активності краще підходять фітнес-трекери). Розумний годинник гарний у багатьох речах, але дуже далекий від звання «ідеального» аксесуара.