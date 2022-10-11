Особенности ремонта Samsung S22 ULTRA

1. SAMSUNG S22 ULTRA – РАЗБИТ ЭКРАН. ЗАМЕНА ОРИГИНАЛЬНОГО ДИСПЛЕЙНОГО МОДУЛЯ.

Если у вас разбит в телефоне S22 ultra единственный выход – это замена оригинального дисплейного модуля.



Стекла отдельно в связи с тем что здесь закругленный экран практически не меняются. Замена экрана единственный качественный выход.

В оригинальной поставке это практически половина телефона с рамкой, кнопками включения и звука и установленным динамиком.



Стоимость замены оригинального экрана для Samsung S22 ultra около 13500 14000 грн

В зависимости от цвета корпуса экраны поставляются в пяти модификациях

Черный

Samsung SM-S908B Galaxy S22 Ultra LCD+Touch+Front Cover (Phantom Black)

Part Number: GH82-27488A Темно Красный Samsung SM-S908B Galaxy S22 Ultra LCD+Touch+Front Cover (Burgundy) Part Number: GH82-27488B Белый

Samsung SM-S908B Galaxy S22 Ultra LCD+Touch+Front Cover (Phantom White) Part Number: GH82-27488C Зеленый

Samsung SM-S908B Galaxy S22 Ultra LCD+Touch+Front Cover (Green) Part Number: GH82-27488D Серый/ Серое небо

Samsung SM-S908B Galaxy S22 Ultra LCD+Touch+Front Cover (Graphite/Sky Blue/Red) Part Number: GH82-27488E

2.SAMSUNG S22 ULTRA – ЗАМЕНА ЗАДНЕЙ КРЫШКИ

Стеклянная задняя крышка в телефонах самсунг с22 ультра один из факторов риска при падении и ремонте телефона.

Стоимость замены оригинальной задней крышки для Samsung S22 ultra около 2000 грн

3. Samsung S22 Ultra. Замена чипов контроллера питания, контроллера заряда

3.1 ПРИЧИНЫ ПОЛОМКИ

Сегодня из-за нестабильной работы электросети во время заряда часто выходят из строя микросхемы, которые отвечают за электрическое питание телефона.

В телефоне самсунг S22 ultra – в результате перепада напряжений – возможен это выход из строя микросхемы контроллера питания.

Это основная микросхема

Maxim MAX77705C Power Management

Также в зоне риска при нестабильной работе сети находятся вспомогательные микросхемы питания и заряда:

Qualcomm PM8350 Power Management

Qualcomm PM8350C Power Management

Qualcomm PM8450 Power Management

Samsung S2MPB02 Power Management

Samsung S2MPBA3 Power Management

3.2 КАК РАБОТАЕТ ТЕЛЕФОН SАMSUNG S22 ULTRA ПРИ НЕИСПРАНЫХ МИКРОСХЕМАХ ПИТАНИЯ?

Телефон не включается.

Периодическое отключение телефона.

Телефон не заряжается или заряжается медленно .

Быстрый разряд аккумулятора телефона

3.3 КАКАЯ СТОИМОСТЬ ЗАМЕНЫ МИКРОСХЕМ ПИТАНИЯ В ТЕЛЕФОНЕ SАMSUNG S22 ULTRA?



Точно назвать цену, которую Вам придется заплатить за восстановление работоспособности телефона, сервисный инженр может озвучить только на основании результатов диагностики.

Предварительную информацию касательно того, во сколько Вам обойдется ремонт контроллера питания на телефоне, Вы можете получить, ознакомившись с прейскурантом на нашем сайте или задав вопрос нашим менеджерам, одним из следующих способов:

Замена основной микросхемы MAX77705C Power Management

от 1500 грн

Замена вспомогательных микросхем питания и заряда Qualcomm PM8350C PM8450 S2MPB02 S2MPBA3

От 1350 до 1800 грн

По всем вопросам ремонта вы можете обратиться в Сервисный центр «Мастерфон»

https://www.masterfon.kiev.ua/servis-remont-samsung-s906-galaxy-s22-ultra.html



Наши отделения:

м. Политехнический институт, пр. Победы, 33/1, тел. (067) 103-34-02

г. Позняки, ул. Мишуги 9а, тел. (050) 255-48-36

г. Дарница, ул. Попудренко, 7а, тел. (063) 024-91-94

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