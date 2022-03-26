Що зробити зі смартфоном, щоб батарея не розряджалася швидко

Кожному користувачеві смартфона хочеться, щоб гаджет працював максимально довго і від зарядки до зарядки проходило щонайменше доба. Але реальність така, батарея на смартфоні розряджається швидко, його доводиться заряджати протягом дня, а то й кілька разів при особливо активному використанні.





Сьогодні розповімо, як зберегти довше заряд акумулятора на смартфоні. Способи прості, але вони можуть продовжити час автономної роботи пристрою.

Встановити темну тему

Всі користувачі смартфонів діляться на любителів темної та любителів світлої теми. Якщо екран виконаний за технологією OLED, тут варто поступитися своїми уподобаннями для того, щоб телефон не розряджався довше. А саме – замінити світлу тему на темну.

OLED контролює яскравість кожної точки на екрані окремо. І чим крапки темніші, тим менша витрата енерговитрат. Якщо увімкнути чорний колір, пікселі за фактом відключаються, результат – максимальне збільшення часу автономної роботи смартфона.

Ця рекомендація не стосується гаджетів з матрицею IPS, де застосовується загальне підсвічування.

Встановити мінімальну яскравість

Наступна порада також стосується екрану. Для збереження енергії зменшуємо в налаштуваннях рівень яскравості до краю, при якому буде комфортно дивитися на дисплей.

Деякі виставляють у налаштуваннях максимальний рівень яскравості, що створюють ілюзію якісного та деталізованого зображення на екрані. Але краще такий варіант використовувати тільки під яскравим сонячним промінням, коли картинку не видно. Іншим часом варто знижувати яскравість до половини і навіть нижче.

Налаштувати автоматичне вимкнення дисплея

Коли ми прибираємо смартфон із рук і блокуємо його, екран автоматично вимикається. Однак інтервал часу, коли відбувається відключення, залежить від налаштувань. Це може бути 30 секунд, 1 хвилина, 5 хвилин та будь-яке інше значення.

Переходимо в налаштування та вибираємо мінімально можливий час для відключення екрана після блокування смартфона. Це продовжить час автономної роботи.

Вимкнути опцію постійно увімкненого екрану

Зараз модно використовувати на смартфонах опцію постійно увімкненого екрану, наприклад, Always On Display на пристроях Samsung.

Так, це зручно, екран заблокований, але на затіненому фоні відображається важлива інформація – час, сповіщення.

І начебто з технологічної точки зору така функція не повинна витрачати багато заряду. Але результати тестів говорять про зворотне – якщо відключити опцію постійно увімкненого екрану, то можна зберегти заряд батареї на довше.

Закривати, а не згортати програми

Відкрив додаток, згорнув, запустив інший, згорнув – саме так багато користувачів переглядають потрібну інформацію на своєму смартфоні і це дуже неправильно. Згорнуті програми продовжують працювати у фоновому режимі і, відповідно, витрачають заряд акумулятора.

Що робити? Закривати програми відразу після того, як вони стали не потрібні, а не згортати. Якщо про це забувається, то можна регулярно відкривати список усіх запущених програм і ті, що не потрібні, закривати.

Прибрати непотрібні віджети

Віджети на робочому столі смартфона – зручне та корисне рішення. Але тільки в тому випадку, якщо вони справді потрібні. Наприклад, віджет з годинником або погодою.

Якщо ж заповнити робочі столи купою віджетів, це серйозно прискорить розряд батареї , оскільки вони з різною періодичністю підключаються до мережі для оновлення та відображення більш точної інформації.

Вимкнути бездротові з’єднання

Тут рекомендація наступна – якщо на смартфоні не потрібні зараз якісь бездротові з’єднання, то відключаємо їх.

Не всі вони значно витрачають заряд, наприклад, Wi-Fi та Bluetooth забирають мінімум. А от якщо на телефоні включений GPS або включена точка доступу для роздачі інтернету на інші гаджети, відсотки заряду батареї тануть на очах.

Зменшити кількість вхідних повідомлень

Практично всі сучасні програми сьогодні вміють отримувати Push-сповіщення. Тому наші смартфони безперестанку пиляють день і ніч, відображаючи всю інформацію, що входить на екрані. А повідомлення цього типу постійно зберігають зв’язок із сервером програми або функціонують у зв’язку з потужностями Google. Підсумок – батарея розряджається.

Розумніше покопатися в налаштуваннях і залишити активними повідомлення лише від дійсно важливих програм , наприклад, месенджери, смс, соціальні мережі, пошта. Решту краще відключити.

Увімкнути режим економії енергії

Смартфон будь-якого виробника сьогодні має таку опцію як економія енергії. Алгоритми її роботи можуть відрізнятись, але завдання одне – оптимізація споживання енергії на пристрої та продовження часу автономної роботи. Вмикаємо цей режим.

Включити режим “Не турбувати” на ніч

Ще одна корисна опція – режим “Не турбувати”. Якщо його включати на ніч, то всі небажані повідомлення не приходитимуть і екран не включатиметься даремно.

Застосування цього режиму позитивно позначиться збільшення часу автономної роботи.

Використовувати антивірус

Якщо все налаштовано так, як треба, а смартфон все одно розряджається дуже швидко, є сенс перевірити його антивірусом. Можливо, на пристрої встановлено якусь шкідливу програму.

Програми-віруси постійно тримають з’єднання з інтернетом, завантажують та переправляють дані на сервери, внаслідок чого заряд акумулятора тане за хвилини.

Ставимо на смартфон будь-яку надійну антивірусну програму і регулярно скануємо систему на наявність шкідливого програмного забезпечення.

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