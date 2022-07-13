Microsoft йде з Росії – що буде з Windows і ПК росіян після цього

Компанія Microsoft поступово йде з Росії, а значить користувачі можуть повністю позбутися її продуктів та послуг. Розкажемо, що буде з Windows та комп’ютерами росіян після виходу компанії з країни.





Як справи з Microsoft в Росії в 2022 році?

Продукція компанії Microsoft має величезну популярність серед російських користувачів. Більше 85% всіх комп’ютерів та ноутбуків у країні працюють під керуванням різних версій Windows. Але підтримка найпопулярнішої в Росії ОС – далеко не єдина проблема, пов’язана з виходом компанії. Інша її сторона полягає у документообігу, який пов’язує більшість організацій у країні та їх робочі процеси.

Microsoft виробляє широкий перелік різних програмних продуктів: офісні програми (Word, Excel, PowerPoint), хмарне сховище OneDrive, поштовий клієнт Outlook, Skype та багато інших інструментів, які щільно увійшли в життя практично будь-якого жителя Росії. Вони використовуються не тільки для повсякденних, але й для робочих потреб у будь-якій сфері діяльності.

У березні 2022 року Microsoft призупинила продажі своїх продуктів і послуг у країні, а потім оголосила про намір суттєво скоротити свою присутність у Росії. До літа компанія припинила співпрацю з низкою організацій, а також закрила кілька офісів та звільнила значну частину співробітників. І хоча йдеться про поступове звільнення, користувачі вже зіткнулися з його наслідками. 18 червня Microsoft відключила можливість завантаження образів Windows 10 і 11 з офіційного сайту компанії. Це означає, що встановити ОС від Microsoft на комп’ютер, де її раніше не було, або оновити Windows на більш ранню/пізнішу версію не вийде. При спробі завантажити образ, користувачі стикаються з повідомленням про помилку.

На питання про те, чому росіяни втратили можливість завантажувати продукти Microsoft, служба підтримки компанії відповіла тим, що набули чинності регіональні обмеження. Зараз завантаження ліцензійних образів Windows недоступне в Росії та Білорусі. Проте з включеним VPN ця проблема досі залишається вирішуваною – завантаження здійснюється без помилок.

І хоча придбати та завантажити Windows користувачі більше не можуть, компанія не припиняє підтримки та оновлення продуктів, ліцензія на які вже придбана. Жителі Росії, як і раніше, можуть використовувати куплені продукти Microsoft, а також своєчасно отримують оновлення ОС.

Як відхід Microsoft вплине на російських користувачів?

Поступове припинення діяльності Microsoft в Росії розділило думки експертів. Багато хто з них впевнений, що компанія й надалі продовжуватиме підтримувати та оновлювати вже куплені продукти. Інші вважають, що рано чи пізно Microsoft повністю позбавить російських користувачів як ОС, так і інших програмних продуктів, тому людям доведеться переходити на щось інше.

І хоча поки оновлення залишаються доступними, а підтримка все ще активна, в Росії спостерігається зростання попиту на піратські версії продуктів Microsoft. За даними сервісу Google Trends, кількість запитів у Google щодо встановлення піратських ОС Windows за останні кілька місяців зросла в кілька разів.