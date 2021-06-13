Як зрозуміти, що пора купувати новий iPhone?

Нічого вічного в світі немає. І навіть ваш старий улюблений iPhone, який пройшов вогонь і воду, колись відживе своє.





Купувати щороку нові айфони можуть далеко не всі. Відверто кажучи, сенсу в такому частому апгрейді немає, але і вічно ходити з одним і тим самим засобом зв’язку теж не вийде. Коли-небудь доведеться всерйоз задуматися про придбання нового, навіть якщо зі старим вас пов’язує маса теплих почуттів.

Але от заковика: як зрозуміти, що час уже настав? Наскільки суттєвими можуть бути проблеми зі старим телефоном? Може, дешевше його відремонтувати? А може, пора вивчати огляди на техносайтах і визначатися з новою моделлю?

У цій статті ми зібрали явні ознаки того, що впертість більше не до місця, і зі старим айфоном пора розлучатися.

Який термін служби iphone?

На тривалий термін служби можна розраховувати за умови дбайливого ставлення до телефону. Як показує досвід, iPhone здатний прослужити від 4 до 7 років.

Смартфони Apple майже завжди отримують оновлення iOS протягом декількох років після дати релізу. Так, в 2021 році оновлення до iOS 14 прийшло навіть на iPhone 6, випущений в 2014 році.

Зрозуміло, термін служби телефону більше залежить від вас, ніж від Apple. Якщо систематично порушувати правила експлуатації, тривалість його життя скоротиться.

Але це стосується технічної справності, а є ще й моральна відсталість, коли пристрій в цілому працездатний, але вже не відповідає запитам користувача.

Десять років тому смартфони застарівали на очах. З кожним новим поколінням продуктивність підвищувалася в геометричній прогресії, програми розвивалися і ускладнювалися. Торішні смартфони вже не витягали колишній об’єм завдань, та й зовні вони сильно програвали новачкам. Потім мобільна еволюція сповільнилася. Сьогоднішні смартфони і моделі дворічної давності мало відрізняються один від одного. Звичайно, дані в характеристиках демонструють значний розрив, проте на практиці все це не критично. Тому моральна відсталість – питання неоднозначне.

Отже, ви приблизно уявляєте, скільки повинен прослужити ваш iPhone. Тепер почитайте про ознаки, які вказують, що цей термін добігає кінця.

1. На телефоні немає вільного місця

Недолік пам’яті – поширена проблема iPhone. Без регулярного чищення в руках активного користувача телефон швидко захаращується під саму зав’язку. Серед великої кількості музики, файлів, додатків і фото напевно знайдеться щось, з чим буде не шкода розлучитися.

Але іноді причиною нестачі пам’яті є не відсутність обслуговування, а просто малий об’єм сховища. Якщо ви помічаєте, що під нові файли завжди доводиться видаляти щось старе, має сенс перейти на модель зі збільшеним об’ємом пам’яті.

2. Нові версії IOS недоступні

Відсутність системних оновлень може здатися дрібницею. Однак ми не будемо втомлюватися повторювати, що регулярне оновлення системи – це важливо. Справа не в тому, що ви не зможете користуватися новими функціями, а в безпеці. Без апдейтів телефон стає вразливим до шкідливого ПЗ.

Як тільки вам перестануть приходити оновлення iOS, пристрій буде працювати в звичайному режимі. На перший погляд нічого не зміниться, проте в цілях безпеки розумним рішенням буде перейти на більш актуальну модель, на яку поширюється програмна підтримка. Особливо в тому випадку, якщо ви використовуєте телефон в якості платіжного засобу.

3. Батарея занадто швидко розряджається

Заряд може падати швидко під впливом тимчасових чинників, наприклад, холодної погоди. А ще акумулятор слабшає у міру старіння телефону. Це природний процес, з ним нічого не поробиш. Якщо ви помітили, що при незмінному навантаженні на девайс розетку доводиться шукати частіше колишнього – це воно і є.

Іноді з обновкою можна почекати. Для цього необхідне дотримання головної умови: ви продовжуєте отримувати оновлення iOS. Значить, модель ще актуальна, і поміняти в ній акумулятор буде набагато дешевше, ніж купувати нову. Зверніться в сертифіковану майстерню або замовте послугу безпосередньо у Apple.

4. До телефону не підходять новітні зарядні пристрої та аксесуари

Час від часу Apple модернізує ряд аксесуарів для iPhone. Приклади тому – перехід від 30-контактних роз’ємів до гнізда Lightning і відмова від 3,5 мм гнізда для навушників.

Звичайно, відразу кидатися в магазин за новим телефоном, як тільки відбудуться подібні зміни, не варто, але придивлятися до них потрібно. Як тільки Apple припинить виробництво аксесуарів, сумісних з вашим смартфоном, вам буде складніше знайти нові якісні, коли старі зламаються.

Якщо знімається з виробництва зарядний пристрій, то перейти на новий смартфон буде безпечніше, ніж користуватися неофіційним адаптером. Офіційний і невживаний ви швидше за все не знайдете.

5. Полагодити старий iphone виходить дорожче, ніж купити новий

Заміна тріснутого екрану – одна з найпопулярніших причин звернення в сервісні центри. І хоч необхідність передоплати подобається не всім, в цілому ремонт обходиться дешевше, ніж придбання нової такої ж моделі.

Але коли пошкодження не обмежуються розбитим дисплеєм, витрати на ремонт зростають. Після падіння телефону крім тачскріну часто доводиться міняти передню і задню камери, а також кнопку «Додому».

Для більш-менш актуального iPhone заміна цих деталей буде коштувати дешевше, ніж покупка такого ж нового телефону. Але якщо модель присутня на ринку вже кілька років, може виявитися і так, що оновитися до нового вийде з меншими витратами – як фінансовими, так і часовими.

6. Погане покриття мобільної мережі

Для швидкого мобільного зв’язку зовсім не потрібно мати 5G-модуль. Сьогоднішній стандарт – це 4G. Він забезпечує досить швидкий і зручний зв’язок.

Кожен раз, як в інфраструктурі мобільної мережі назрівають серйозні зміни, багато пристроїв разом втрачають актуальність. Листуватися в месенджерах і дзвонити ви зможете і так, але за межами будинку, де замість Wi-Fi доводиться використовувати мобільну передачу даних, ви одразу звернете увагу, що якість зв’язку стає гірше.

Якщо телефон погано ловить мережу, це суттєва причина для покупки нового. В іншому випадку ви ризикуєте залишитися без мобільного зв’язку в той момент, коли він буде життєво необхідний.

7. У телефоні щось перестало працювати

І з тріснутим дисплеєм, і без свіжого ПЗ телефоном можна користуватися. Але чим він старше, тим вище ймовірність, що скоро в ньому що-небудь та й відмовить.

Зникнення звуку при розмові, збої додатків, відмова сенсорного дисплея і кнопок – всі ці речі прямо кричать про те, що всередині телефону деталі виходять з ладу одна за одною. Значить, вашому айфону пора на відпочинок.

Придбання нової моделі – аж ніяк не короткострокове вкладення. Якщо з ним правильно поводитися, він прослужить набагато довше терміну, встановленого виробником. Навіть якщо за цей час з ним щось трапиться, заміна однієї деталі буде рентабельніше, ніж заміна всього смартфона.

Абсолютно всім мобільним пристроям світить один і той самий кінець – вони вмирають. Іноді раніше, іноді пізніше. Без засобу зв’язку вести звичний спосіб життя не вийде. Саме тому так важливо знати, в який момент потрібно готуватися до покупки нового телефону. Тотальний брак пам’яті, відсутність системних оновлень і нестабільний мобільний зв’язок – це основна прикмета того, що новий iPhone потрібен вам вже сьогодні.