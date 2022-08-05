Названо 5 правил безпеки будь якого облікового запису в інтернеті

У кожного користувача інтернету обов’язково є кілька облікових записів на різних сайтах. Практика показує, що не всі замислюються про безпеку своїх облікових записів, мотивуючи це досить просто:





— Та кому я потрібний? Навіщо ж мене хтось зламуватиме?

І це найголовніша помилка. Як правило, цілеспрямовано зламують облікові записи публічних людей або бізнесменів. А злом решти відбувається в автоматичному режимі. Навіть якщо у вас немає нічого цінного, зловмисники можуть використовувати ваші облікові записи для участі у ланцюжку протиправних справ. А якщо хтось отримає доступ до вашої сторінки у соціальних мережах, то може набрати у борг у ваших друзів, які вважатимуть, що дали гроші саме вам.

Щоб вас не зламали, достатньо керуватись 5 правилами.

Складний пароль

Чим складніший пароль, тим важче його підібрати. Хоча й сервіси дають лише кілька спроб введення невірного пароля, це захищає нас від перебору. Такі паролі, як qwerty або 12345 дуже легко підбираються. Ваш пароль повинен складатися з літер різного регістру, цифр та парочки спеціальних символів ([email protected]$%^:./ тощо) і мати довжину не менше 10 символів. Головне, не забути такий пароль.

Періодична зміна пароля

Бажано, міняти свої паролі раз на 3 місяці – генерувати чи вигадувати нові. А якщо ви авторизувалися на чужому пристрої, то заміну секретної фрази потрібно зробити, якнайшвидше і з пристрою, який належить тільки вам. Деякі сайти в примусовому порядку можуть змусити користувача раз у певний проміжок часу змінити пароль.

Двофакторна авторизація

Якщо є можливість підключити (дивіться в налаштуваннях сайту) обов’язково підключайте. Для того щоб увійти, вам потрібно буде ввести код, який прийде через SMS або месенджер (Telegram, WhatsApp).

Двоетапна авторизація надійно захистить ваш обліковий запис від злому, адже хакеру крім того, що потрібно знати ваш логін і пароль, потрібно ще й перехопити код із SMS, що технічно дуже складно. Бажано, для всіх авторизаційних кодів використовувати телефон-дзвонилку без підключення до мережі. Ризик перехоплення SMS повідомлень у цьому випадку дорівнює 0.

Не зберігайте паролі у відкритому доступі

Найкраще місце для зберігання паролів – надійно захований записник. Дійсно, будь-який пристрій, який має доступ в інтернет, можна розглядати як потенційно вразливий. Особливу увагу зловмисники приділяють програмам зберігання пароля або тим паролям, які зберігаються в браузері. Чим далі будуть сховані ваші дані, тим складніше буде потрапити до вашого облікового запису.

Відновлення паролю

Зауважте, який спосіб відновлення забутого пароля пропонує вам сайт або сервіс. Якщо відновлення йде через код із SMS, це добре, такий спосіб складно зламати. А ось якщо за допомогою контрольного питання, то вам потрібно вигадати таке питання, яке буде складно підібрати. Також багато сайтів пропонують відновлення через резервний e-mail – всі вищевказані правила потрібно дотримуватись і для роботи з електронною поштою.

Але це ще не все. Варто розуміти, що якщо ви користуєтеся застарілою операційною системою і старою версією браузера, то ризик витоку даних буде дуже високий.