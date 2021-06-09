Що не варто робити біля банкомату: 5 банальних помилок, що ведуть до втрат і проблем

З настанням літа операції з готівкою об’єктивно збільшуються. Багато хто виїжджає за місто, а там не завжди можна розплатитися карткою. Більшість знімають готівку в банкоматах, тому що відділень банків стає все менше.





Той же Приватбанк, стабільно рік від року, скорочує свою мережу відділень. Зрозуміло, що черги, нервування і все-таке інше. При цьому дистанції ніхто не дотримується і взагалі до банкомату стоять, як в черзі у магазині.

У цій статті хочемо розповісти про 5 помилок, які можна зробити підходячи до банкомату і в підсумку втратити гроші або опинитися в непростій ситуації.

1. Забираємо з банкомату чужу карту

Не знаємо, як у Вас, а у нас було кілька випадків, коли попередні клієнти залишали карту в картрідер.

Ні в якому разі не можна брати її собі. Обов’язково варто викликати співробітника банку, щоб він витягнув її з банкомату. Якщо банкомат стоїть не у відділенні, то варто дочекатися поки банкомат сам забере карту назад в картрідер. Зазвичай на це йде не більше хвилини.

Справа в тому, що якщо взяти карту в руки, то потім можуть пред’явити претензію про зникнення грошей з цієї чужої карти. Щоб уникнути подібних проблем – не варто брати чужу карту в руки.

2. Беремо чужі гроші

Хтось може сказати, що це чудеса і такого не буває. Але розповідаю випадок зі своєї практики. Переді мною в черзі біля банкомату був чоловік, який знімав гроші. У момент видачі грошей у нього відбувся дзвінок по мобільному, який видно сильно його спантеличив. Він машинально взяв карту, а про гроші просто забув і кудись втік.

Оскільки я був наступний то запросто міг взяти його кілька сотень гривень. Але я розсудливо цього не зробив. Проте, через 3 години мені подзвонили з банку і почали задавати питання взяв я гроші клієнта чи ні.

Тільки після моєї категоричної відмови в банку провели позапланову інкасацію і знайшли в reject касеті не одержані гроші клієнта.

Якщо взяти чужі гроші, то це розцінюється як крадіжка з кримінальним покаранням.

3. Знімати гроші на прохання з чужої карти

Сам бачив такий кейс. Хлопець підійшов до чоловіка і ламаною мовою став просити зняти гроші з його карти. Сам він не може бо погано бачить, а окуляри в нього розбилися. При цьому пін-код був записаний на папірці.

Особисто я в це не вірю. Швидше за все це був шахрай, який знімав гроші з чужого рахунку. Щоб самому не світитися перед камерами банкомату він і придумав таку легенду.

4. Намагатися вгадати пін-код, якщо забув

Банкомат дає всього 3 спроби на правильне введення пін-коду карти. Якщо в третій раз пін-код був набраний не вірно, то карта залишиться в банкоматі. Далі її доведеться повертати вже за заявою і на це може піти кілька днів.

У мене самого була така ситуація у відрядженні в іншому місті. Оскільки карт у мене багато, то я намагався вгадати пін-код саме до цієї карті. Фокус не вдався і в результаті карта залишилася в банкоматі у іншому місті. Мені треба було їхати і в підсумку довелося блокувати карту та перевипускати нову.

5. Не дочекавшись завершення сеансу – оплатив телефон шахраєві

У цю неприємну історію потрапила одна моя знайома.

Вона підійшла до банкомату, а там світився напис – вставте карту, а потім введіть ПІН-код. Після того, як вона це зробила, то з її карти були списані 1000 гривень на поповнення телефону шахрая.

Повернути ці гроші не вдалося, тому що за банківськими правилами всі процедури ідентифікації були проведені коректно.

Тому, підходячи до банкомату, варто обов’язково дочекатися закінчення роботи банкомату з попереднім клієнтом і тільки після цього вставляти свою.

Будьте пильні, і тоді Ваші гроші будуть збережені.