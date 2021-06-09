Оновлення до MIUI 12.5 відкладені для ряду смартфонів Xiaomi і Redmi

Представники компанії Xiaomi повідомляють про те, що оновлення до MIUI 12.5 в запланований термін не вийдуть для лінійки смартфонів. Основною причиною затримки є складність адаптації прошивки з Android R.





Детальніше про затримку

Дану інформацію офіційно надали розробники Xiaomi, опублікувавши інформацію в спільнотах любителів техніки. З’ясувалося, що на паузу поставили випуск оновлень для:

Redmi Note 8 Pro;

Xiaomi Mi 9 Pro 5G;

Xiaomi Mi CC9 Meitu Custom Edition;

Xiaomi Mi 9 Lite.

Згідно з попередніми планами компанії, випуск оновлень для зазначеної техніки планувався в липні 2021 року, тепер же кінцевий термін відсунули на кілька місяців вперед. Точної дати розробники не називають.

Причиною затримки стала система Android R (Android 11). Розробники Xiaomi зіткнулися з безліччю труднощів при адаптації їх прошивки до даної ОС, і в підсумку «кінцевий продукт не відповідав стандартам компанії». При цьому представники організації стверджують, що випуску MIUI 12.5 надано вищий пріоритет, що не рятує фірму від зриву дедлайнів. При цьому з телефонами під стандартною версією Android подібні проблеми не загрожують і безліч смартфонів Xiaomi, Redmi і POCO вже «хизуються» новенькою прошивкою.

Крім цього варто пам’ятати, що зараз мова йде виключно про китайської версії телефонів, тобто затримки актуальні лише для жителів цієї країни. Що стосується європейців, то тут все ще сумніше – напевно затримки з випуском телефонів для внутрішнього ринку позначиться на швидкості запуску глобальної версії MIUI 12.5.