Названо важливе налаштування, яке варто поміняти у смартфоні

Google Chrome для Android може передавати веб-сайтам дані, які він зчитує з вбудованого в смартфон акселерометра.





Про це розповів дослідник у галузі інформаційної безпеки Томмі Міск. На своїй сторінці у Twitter він розповів, як відключити в налаштуваннях доступ Chrome до даних акселерометра.

За словами експерта, це можна зробити в розділі “Налаштування – Налаштування сайтів – Сенсори руху“, де потрібно пересунути повзунок у неактивне становище.

Dear #Android users,

Chrome shares your motion sensor with all the websites you visit by default.

This video shows how you can disable it. Please do it now.

You can learn more about this here:https://t.co/zMbPpuX3VH#CyberSecurity #Privacy pic.twitter.com/riWNQUfxKB — Mysk 🇨🇦🇩🇪 (@mysk_co) October 29, 2021

Публікація Томмі Міска стала приводом для появи у ЗМІ великої кількості матеріалів про те, що браузер Google Chrome потрібно видалити. Сам експерт до цього не закликав, а лише розповів у своєму блозі, як саме інформація, яка отримується від сенсорів смартфона, може використовуватися різними додатками.

За його словами, у ряді випадків використання акселерометра може допомогти програмам обійти заборону на використання геопозиції. Як приклад він навів поїздку на автобусі двох людей, в одного з яких якийсь “соціальний додаток” має доступ до геопозиції, а в іншого немає. Однак обидві програми мають доступ до акселерометра, і за характером вібрацій, рухів і нахилів смартфона програма з відключеною геопозицією може “здогадатися”, що ці дві людини знаходяться поруч.