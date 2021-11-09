Softnews

Названо важливе налаштування, яке варто поміняти у смартфоні

09.11.2021
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Google Chrome для Android може передавати веб-сайтам дані, які він зчитує з вбудованого в смартфон акселерометра.


Про це розповів дослідник у галузі інформаційної безпеки Томмі Міск. На своїй сторінці у Twitter він розповів, як відключити в налаштуваннях доступ Chrome до даних акселерометра.

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За словами експерта, це можна зробити в розділі “Налаштування – Налаштування сайтів – Сенсори руху“, де потрібно пересунути повзунок у неактивне становище.

Публікація Томмі Міска стала приводом для появи у ЗМІ великої кількості матеріалів про те, що браузер Google Chrome потрібно видалити. Сам експерт до цього не закликав, а лише розповів у своєму блозі, як саме інформація, яка отримується від сенсорів смартфона, може використовуватися різними додатками.

За його словами, у ряді випадків використання акселерометра може допомогти програмам обійти заборону на використання геопозиції. Як приклад він навів поїздку на автобусі двох людей, в одного з яких якийсь “соціальний додаток” має доступ до геопозиції, а в іншого немає. Однак обидві програми мають доступ до акселерометра, і за характером вібрацій, рухів і нахилів смартфона програма з відключеною геопозицією може “здогадатися”, що ці дві людини знаходяться поруч.

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09.11.2021
1 хвилина на прочитання

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