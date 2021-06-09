Всі флагманські смартфони Xiaomi впали в ціні до редного мінімума

Представники китайської компанії Xiaomi підтвердили інформацію про те, що розпродаж провідних смартфонів компанії пошириться і на Європу. Зараз телефони зі знижками продаються в Китаї, але незабаром стануть доступними і для жителів інших регіонів світу.





Готуйте свої гаманці до покупок

Розпродаж ТОП-ових гаджетів припадає на виставку 618, яка була підготовлена Xiaomi заздалегідь. Вона почала діяти з 1 червня 2021 року , придбати телефони за зниженою ціною вже можуть жителі Китаю. Знижка охопила близько 20 телефонів компанії, однак найбільше цікавлять три моделі – Xiaomi Mi 11 Pro, Xiaomi Mi 11 і Mi 10S. Дані смартфони займають лідируючі позиції з продажу в своїх сегментах, що недавно підтвердили представники Xiaomi. Якщо врахувати, що знижка на них становить 40-50%, то вони стають ласою метою для любителів гаджетів. Розглянемо моделі докладніше.

Xiaomi Mi 11 Pro. Даний продуктивний телефон має процесор Snapdragon 888 і екран QWHD + 120 Гц OLED, що робить його дуже привабливим вибором для любителів ігор. Також відрізняється дуже потужною камерою – 50 Мп + 13 Мп + 8 Мп. Знижка склала 150 доларів, зараз його можна придбати за 760 доларів. Xiaomi Mi 11. Стандартна версія моделі, має такий же процесор і екран, проте трохи іншу камеру – 108 Мп + 13 Мп + 5 Мп. Якщо в звичайний час на нього доведеться витратити 618 доларів, то в момент розпродажі ціна опустилася до 580. Xiaomi Mi 10S. Телефон 2020 року, який до цих пір користується шаленою популярністю у покупців. Ще б пак – динаміки Harman / Kardon, відмінний дизайн корпусу і процесор Snapdragon 870 роблять його «ласим шматочком» в руках любителів якісних гаджетів. З урахуванням знижки його можна придбати за 515-595 доларів в залежності від комплектації.

Це далеко не всі «цікавинки», які підготувала Xiaomi в рамках розпродажу.