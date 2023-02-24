Опитування показало, що молодь соромиться смартфонів на Android

Сучасна молодь не мислить свого існування без смартфона, причому самі гаджети почали впливати навіть на місце, яке їхній власник посідає у соціальній ієрархії. Так американські “зумери” перетворилися на заручників техніки Apple, і негласні соціальні рамки, що панують серед підлітків, буквально змушують їх купувати iPhone замість Android.

Як пише MacRumors, молоді люди все частіше скаржаться, що смартфони на Android – це привід для образ, глузувань, принижень та цькування від однолітків в американських школах. В умовах соціального тиску у хлопців просто не залишається вибору – або ти купуєш собі iPhone, або задовольняєшся репутацією невдахи та ізгоя в колективі.

Власне, подібні реалії підтверджує статистика. На частку покоління Z (народжених після 2000 року) припадає приблизно 34% від усіх власників iPhone в США. 83% підлітків, опитаних Piper Jaffray, заявили, що мають iPhone. Для порівняння смартфонами Samsung користуються лише близько 10% людей того ж віку. А ось у старшого покоління частка гаджетів на iPhone та Android майже дорівнює.

Підліткова жорстокість – це не новина, але дивує, які химерні форми вона може приймати. І як негласні правила в американських школах можуть впливати на ринок високотехнологічних пристроїв загалом, забезпечуючи домінування однієї компанії над іншими.