Ryzen 7600X та Ryzen 9800X3D порівняли в сучасних іграх

Експерти порівняли процесори Ryzen 7600X і Ryzen 9800X3D в парі з потужними відеокартами. У Hardware Unboxed з’ясували, наскільки велика роль процесора в разі ігрового ПК.

Чіпи порівняли в парі з відеокартами GeForce RTX 5090, GeForce RTX 5080, Radeon RX 9070 і Radeon RX 9060 XT (16 ГБ).

У 1080p різниця між процесорами є, вона відчутна. А ось в 1440p її вже помітити складно. А в 4K її немає зовсім. Пов’язано це з тим, що чим вища роздільна здатність, тим більший акцент робиться на GPU, а не CPU.

Нижче можна ознайомитися з різницею між чіпами на ПК з різними відеокартами в 1080p, 1440p і 4K при середніх і ультра-налаштуваннях.

Найбільша різниця в 1080p була зафіксована в Warhammer 40,000: Space Marine 2, в якій ПК з Ryzen 7 9800X3D показав перевагу в 40%.

В цілому покупка більш дорогого Ryzen 7 9800X3D має сенс тільки в разі побудови системи з RTX 5080 або RTX 5090. Для менш потужних карт Ryzen 5 7600X ідеальний варіант.