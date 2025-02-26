vivo X200 Ultra буде знімати відео краще iPhone 16 Pro max

Надійний інсайдер Digital Chat Station розкрив нові подробиці про майбутній vivo X200 Ultra, який, як очікується, запропонує користувачам камеру «професійного рівня». За словами інформатора, гаджет не тільки задасть новий стандарт відеозйомки серед Android-пристроїв, а й перевершить у цьому iPhone.

Інсайдер стверджує, що vivo X200 Ultra буде оснащений блоком камер з основним 50-мегапіксельним модулем (ЕФР 35 мм), надширококутним на 50 Мп і зум-камерою на 200 Мп з перископічним телеоб’єктивом. Крім того, смартфону приписують одразу два чипи обробки зображень і оновлений фірмовий софт.

Відповідно до джерела, vivo X200 Ultra зможе записувати відео 4K @ 120 fps на всіх фокусних відстанях, забезпечуючи плавний перехід між різними сенсорами. При цьому гаджет, за даними джерела, обладнають виділеною кнопкою для швидкого доступу до функцій зйомки, процесором Snapdragon 8 Elite, OLED-екраном із роздільною здатністю 2K і акумулятором на 6000 мАг. Прем’єра vivo X200 Ultra очікується наприкінці квітня.