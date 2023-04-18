Представлений перший у світі джинсовий літак

Над зовнішнім виглядом простого повітряного судна попрацював голландський дизайнер Маартен Баас. Він перетворив літак і показав свій шедевр на Міланському тижні дизайну 2023, що стартував 18 квітня, пише Designboom .

Джинсовий літак, як його охрестили в мережі, є відносно компактним літальним засобом. Це 15-метровий «приватник», повністю обклеєний квадратиками джинсової тканини. До нього варто ставитись як до інсталяції в рамках виставки. Експонат, що вийшов, не призначений для реальних польотів.

Зовнішній вигляд джета, сформований за рахунок використання обрізків джинсових курток і штанів бренду G-Star, змушує задуматися про споживання ресурсів, людське « бажання більшого та потребу в меншому». Принаймні так стверджує автор ідеї.

«Щороку в Мілані я стаю свідком трагікомічного діалогу між “зеленим” дизайном та масовим споживанням. Коли G-Star запропонували мені співпрацю, це була чудова нагода зосередитися на актуальній дилемі. Зрештою, ми всі є частиною однієї і тієї ж головоломки: ми насолоджуємось нашим просекко поруч із цим приватним літаком, зробленим із перероблених матеріалів. Ми не рятуємо світ, але чи сприяємо ми його покращенню? Більш-менш…», – філософствує Маартен Баас.