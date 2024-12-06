Ryzen 7 9800X3D порівняли з Intel Core i9-14900K в сучасних іграх

Протестували процесори на ПК із флагманським графічним адаптером GeForce RTX 4090, який оснащений 24 ГБ відеопам’яті.

Порівняння проводилося в роздільній здатності 1080p. Результати на скріншоті нижче:

За підсумками тестування 45 ігор з’ясувалося, що AMD Ryzen 7 9800X3D у середньому на 18% перевершує Intel Core i9-14900K. Але в деяких іграх дорогий чіп Intel відстає зовсім на 30%. Найбільш істотна різниця в гонці Assetto Corsa Competizione. Тут у свіжого процесора AMD перевага аж у 60%. Крім того, в Howeworld 3 чіп випереджає конкурента на 53%, а Cyberpunk 2077 – на 33%

Чи є ігри, де Core i9-14900K швидший? Так, із 45 таких усього 3. Це Halo Infinite, Throne and Liberty і Star Wars Outlaws. Різниця на користь чіпа Intel не більше 5%.

За показником 1% Low (цей параметр показує, що в 99% вимірів частота кадрів була вищою за це число) у Ryzen 7 9800X3D перевага 22%.

Висновок – для ігрового ПК розглядати Intel Core i9-14900K немає сенсу. Він повільніший і дорожчий, ніж Ryzen 7 9800X3D.