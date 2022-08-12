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Motorola випустила RAZR 2022: гнучкий смартфон з двома екранами

12.08.2022
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Після Samsung та Xiaomi свій новий смартфон-розкладачку представила компанія Motorola. На відміну від минулого покоління із середньобюджетним процесором, RAZR 2022 побудований на базі топового Snapdragon, але при цьому девайс не подорожчав і отримав удосконалений механізм складання екрану.

Складаний Moto Razr 2022 – обіцянки виконані

Схоже, Motorola вирішила захопити першість у всіх напрямках. Вона перша випустила смартфон із 200-мегапіксельною камерою , а RAZR 2022 став першим гнучким гаджетом із частотою оновлення екрану 144 Гц. Роздільна здатність 6.7-дюймової OLED панелі становить 2400х1080 пікселів. До того ж фірма відмовилася від архаїчного підборіддя, яким попередня модель відлякувала потенційних покупців. Тепер усередині девайс виглядає повністю симетричним.

Є у новинки і зовнішній екран діагоналлю 2.7 дюйми з роздільною здатністю 800х573 пікселів. Додаткова панель не тільки показує час та сповіщення. На ній можна запускати навігацію, програми, ігри, коротше кажучи, користуватися повноцінним дисплеєм.

Motorola RAZR 2022

Серцем моделі став процесор Snapdragon 8+ Gen 1. Кількість оперативної пам’яті може сягати 12 ГБ, а постійної – до 512 ГБ. Типи пам’яті в обох випадках найшвидші – LPPDR5 та UFS 3.1 відповідно.

Основна камера має матрицю  50 МП та об’єктив з оптичною стабілізацією зображення (f/1.88). Її доповнює другий сенсор на 13 МП із ультраширококутним об’єктивом (f/2.2) із кутом огляду 121 градус. Також є 32-мегапіксельна фронталка, але за рахунок другого дисплея для селфі можна використовувати основну камеру.

Корпус оснащений  петлею Star Trail третього покоління, що забезпечує більш плавне закривання та відкриття кришки, а також мінімізує складку гнучкого екрану. RAZR 2022 може відкриватися та фіксуватися під будь-яким кутом. Девайс важить 200 г і має товщину 7,62 мм у відкритому стані.

Motorola RAZR 2022

А ось ємність батареї, як і в минулому поколінні, не вражає – встановлений акумулятор лише на 3500 мАг з підтримкою 33-ватної зарядки. Працює Moto RAZR 2022 під керуванням Android 12, а за звук у девайсі відповідають стереодинаміки Dolby Atmos.

Технічні характеристики Moto RAZR 2022

  • Екран: 6.7″, P-OLED, FHD+ (2400×1080 px), 144 Гц + 2.7″ 800x573px;
  • Процесор: Snapdragon 8+ Gen 1 (3.2 ГГц, 4 нм), графіка Adreno 730;
  • Постійна пам’ять: 128/256/512 ГБ;
  • Оперативна пам’ять: 8/12 ГБ;
  • Основна камера: 50 МП (f/1.8) + 13 МП (f/2.2, ультраширококутний об’єктив, кут огляду 121 градус);
  • Фронтальна камера: 32 МП;
  • Акумулятор: 3500 мАг та швидка зарядка 33 Вт;
  • SIM: 2 x NanoSIM;
  • Бездротові комунікації: 4G LTE, Bluetooth, Wi-Fi, GPS, NFC;
  • Порти: USB Type-C;
  • Безпека: сканер відбитків на екрані;
  • ОС: Android 12+MYUI 4.0.

Ціна та дата виходу Moto RAZR 2022

Цінова політика така:

  • Moto RAZR 2022 8/128 ГБ – $890;
  • Moto RAZR 2022 8/256 ГБ – $965;
  • Moto RAZR 2022 12/512 ГБ – $1085.

Смартфон вже доступний для покупки.

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12.08.2022
2 хв. на прочитання
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