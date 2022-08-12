Motorola випустила RAZR 2022: гнучкий смартфон з двома екранами

Після Samsung та Xiaomi свій новий смартфон-розкладачку представила компанія Motorola. На відміну від минулого покоління із середньобюджетним процесором, RAZR 2022 побудований на базі топового Snapdragon, але при цьому девайс не подорожчав і отримав удосконалений механізм складання екрану.





Складаний Moto Razr 2022 – обіцянки виконані

Схоже, Motorola вирішила захопити першість у всіх напрямках. Вона перша випустила смартфон із 200-мегапіксельною камерою , а RAZR 2022 став першим гнучким гаджетом із частотою оновлення екрану 144 Гц. Роздільна здатність 6.7-дюймової OLED панелі становить 2400х1080 пікселів. До того ж фірма відмовилася від архаїчного підборіддя, яким попередня модель відлякувала потенційних покупців. Тепер усередині девайс виглядає повністю симетричним.

Є у новинки і зовнішній екран діагоналлю 2.7 дюйми з роздільною здатністю 800х573 пікселів. Додаткова панель не тільки показує час та сповіщення. На ній можна запускати навігацію, програми, ігри, коротше кажучи, користуватися повноцінним дисплеєм.

Серцем моделі став процесор Snapdragon 8+ Gen 1. Кількість оперативної пам’яті може сягати 12 ГБ, а постійної – до 512 ГБ. Типи пам’яті в обох випадках найшвидші – LPPDR5 та UFS 3.1 відповідно.

Основна камера має матрицю 50 МП та об’єктив з оптичною стабілізацією зображення (f/1.88). Її доповнює другий сенсор на 13 МП із ультраширококутним об’єктивом (f/2.2) із кутом огляду 121 градус. Також є 32-мегапіксельна фронталка, але за рахунок другого дисплея для селфі можна використовувати основну камеру.

Корпус оснащений петлею Star Trail третього покоління, що забезпечує більш плавне закривання та відкриття кришки, а також мінімізує складку гнучкого екрану. RAZR 2022 може відкриватися та фіксуватися під будь-яким кутом. Девайс важить 200 г і має товщину 7,62 мм у відкритому стані.

А ось ємність батареї, як і в минулому поколінні, не вражає – встановлений акумулятор лише на 3500 мАг з підтримкою 33-ватної зарядки. Працює Moto RAZR 2022 під керуванням Android 12, а за звук у девайсі відповідають стереодинаміки Dolby Atmos.

Технічні характеристики Moto RAZR 2022

Екран: 6.7″, P-OLED, FHD+ (2400×1080 px), 144 Гц + 2.7″ 800x573px;

Процесор: Snapdragon 8+ Gen 1 (3.2 ГГц, 4 нм), графіка Adreno 730;

Постійна пам’ять: 128/256/512 ГБ;

Оперативна пам’ять: 8/12 ГБ;

Основна камера: 50 МП (f/1.8) + 13 МП (f/2.2, ультраширококутний об’єктив, кут огляду 121 градус);

Фронтальна камера: 32 МП;

Акумулятор: 3500 мАг та швидка зарядка 33 Вт;

SIM: 2 x NanoSIM;

Бездротові комунікації: 4G LTE, Bluetooth, Wi-Fi, GPS, NFC;

Порти: USB Type-C;

Безпека: сканер відбитків на екрані;

ОС: Android 12+MYUI 4.0.

Ціна та дата виходу Moto RAZR 2022

Цінова політика така:

Moto RAZR 2022 8/128 ГБ – $890;

Moto RAZR 2022 8/256 ГБ – $965;

Moto RAZR 2022 12/512 ГБ – $1085.

Смартфон вже доступний для покупки.