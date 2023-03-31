Українцям назвали місця, куди в жодному разі не можна брати свій телефон

Смартфон – це пристрій, який завжди має бути під рукою. І багато людей дотримуються цього принципу надто буквально. Вони не розлучаються з гаджетом ні на секунду, беруть його з собою всюди, куди б не пішли. Подібна, на перший погляд, невинна звичка може призвести до неприємних наслідків, включаючи проблеми зі здоров’ям або поломку самого гаджета. Розкажемо про небезпечні місця, куди в жодному разі не можна брати свій мобільний.

І перше заборонене місце – це ліжко. Ну як утриматися від бажання погортати соціальні мережі чи подивитися кілька кумедних відео перед сном. Тому багато хто бере смартфони з собою в ліжко і підключає зарядку. А потім засинають, залишаючи гаджет із дротом лежати під подушкою.

Смартфон при зарядці має властивість нагріватись. Подушка, ковдра та людське тіло — додаткове джерело тепла, а зайве нагрівання, як відомо, шкодить батареї. До того ж, уві сні можна випадково роздавити смартфон або пошкодити роз’єм для зарядки, що саме по собі небезпечно, особливо якщо використовується неякісний кабель. Шанс на це малий, але наражати себе на зайвий ризик все одно не варто.

Раз ми вже згадали небезпеку, пов’язану з високою температурою, то логічно триматиме гаджет подалі від усіх місць, де він може нагрітися. Відкрите сонце на пляжі, підвіконня на південній стороні, панель приладів автомобіля або його ж бардачок у спекотний день: залишити там смартфон — вірний спосіб його погробити.

Ще одне місце, пов’язане з підвищеними ризиками, – це туалет та ванна кімната. Гаджет там легко впустити у воду, а корпус з чохлом збирають на себе всі можливі бактерії та віруси з брудних поверхонь і ваших рук. Що користі від миття рук, якщо через хвилину ви знову візьмете ними брудний смартфон, який не дезінфікували?

З тих же причин варто відмовитися від звички прикладати гаджет впритул під час розмови. Ви постійно чіпаєте смартфон руками, на корпусі накопичуються бактерії, які можуть легко потрапити до рота та викликати проблеми зі здоров’ям. Повірте, мікрофон телефону досить чутливий, не обов’язково говорити прямо в нього, щоб співрозмовник добре вас чув.