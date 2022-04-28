Американські військові отримали найбільший гелікоптер

Американські військові розпочали експлуатацію важкого транспортного вертольота Sikorsky CH-53K King Stallion. Корпус морської піхоти (КМП) США використав CH-53K, який є найбільшим вертольотом з одним несучим гвинтом в арсеналі Сполучених Штатів. Про це повідомляє The Drive.





Заступник коменданта КМП з авіації генерал-лейтенант Марк Уайз повідомив, що CH-53K King Stallion прийняла на озброєння 461 ескадрилья важких вертольотів. CH-53K досягла початкової експлуатаційної готовності.

Цей вертоліт призначений для заміни CH-53E Super Stallion. Перший політ CH-53K відбувся у 2015 році. Вертоліт отримав силову установку із трьома двигунами General Electric GE38-1B. King Stallion може перевозити вантажі вагою понад 12 тисяч кілограмів. Максимальна дальність польоту CH-53K складає 865 км.