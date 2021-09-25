Складено ТОП хвороб-вбивць, від яких українці помирають найчастіше

«Опендатабот» провів незвичайне дослідження, в ході якого виявив основні причини смертності серед українців. Цей сервіс моніторить дані з усіх реєстрів країни. Незважаючи на те, що за останні роки смертність зменшилась майже втричі, важливо відмітити нові причини: захворювання, самогубства, випадковість. У липні 2021 року українців померло на 4,5% менше ніж в 2020 році.





Є й гарні новини. Локдаун став причиною того, що люди стали жити довше. Значно зменшилась смертність внаслідок грипу і його ускладнень, та інших захворювань. Дотримання соціальної дистанції, вживання карантинних заходів допомогли врятувати тисячі життів.

Від коронавірусу загинуло у тричі менше громадян, ніж торік. Статистика свідчить, що за квітень цього року COVID-19 вбив 599 людей (за офіційними даними). Це найнижчий показник за увесь період існування вірусу. Статистика смертності від пневмонії також зменшилась на четверть.

Топ хвороб убивць населення виглядають наступним чином:

захворювання серцево-судинної системи (майже 65%);

онкологія (13,7 %);

нещасні випадки (5,8 %);

некласифіковані випадки (4,5%);

хвороби органів ШКТ (4,1 %);

Показник смертності від Ковіду становить лише 1,3%. Інші причини 1,8%. За період від січня до червня від різних захворювань загинуло майже 369 тисяч українців. Незважаючи на те, що показник смертності знижується, цифри залишаються досить сумними.