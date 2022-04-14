Як вибрати матрицю для ноутбука

Раніше екрани ноутбуків були недостатньо хороші, але за ці роки вони значно покращилися, і тепер вони краще, ніж будь-коли. В наші дні ноутбуки поставляються з досить якісними дисплеями з масою багатообіцяючих функцій. Якщо ви також зацікавлені в придбанні гарного ноутбука і задається питанням, які функції екрану вам слід враховувати, це керівництво для вас.





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Які особливості слід враховувати в екрані ноутбука?

Якщо ви хочете вибрати кращий екран для ноутбука, вам необхідно враховувати наступні фактори.

Розмір екрану

Розширення екрану

Типи панелей

Яскравість

Частота оновлення

1. Розмір екрану

Почнемо з розміру екрану, який є однією з перших речей, яку ви повинні вирішити, коли справа доходить до вибору кращого екрану для ноутбука. В наші дні ноутбуки поставляються з екранами різних розмірів, від 13 до 17 дюймів.

Тепер, коли справа доходить до вибору розміру екрана, ви можете вибрати той, який вам потрібен. Наприклад, якщо вам потрібен компактний ноутбук для роботи, який також легше переміщати, розгляньте розмір екрану 13 дюймів. Якщо вам потрібен ноутбук з великим екраном без шкоди для мобільності, вам слід подумати про розмір екрану 15 дюймів. Точно так же, якщо вам потрібен ноутбук з великим розміром екрану, ви можете вибрати розмір екрану 16 дюймів або більше.

2. Розширення екрану

Екрани містять безліч пікселів, а роздільна здатність екрану означає, скільки пікселів він може відображати по горизонталі і вертикалі. Простіше кажучи, дозвіл екрана – це те, що вирішує, наскільки добре буде виглядати ваш дисплей. Більш високий дозвіл екрана означає, що ви отримаєте високоякісне і детальне зображення, що в цілому приведе до кращої якості.

У пошуках того, як вибрати найкращий екран для ноутбука, вам слід зосередитися на вирішенні екрану, особливо якщо ви хочете, щоб контент на вашому ноутбуці виглядав добре. Що стосується дозволу екрану, то їх є безліч. Деякі з поширених дозволів – 720p, 1080p, 1440p, 2K і 4K.

Згідно зі стандартами 2021 року найменше дозвіл екрана, яке вам слід враховувати – 1080p. Однак, якщо ви хочете, щоб ваш ноутбук відповідав вимогам завтрашнього дня, ми рекомендуємо вибрати дозвіл 1440p, яке забезпечить найкращу якість відображення. Якщо ви хочете кращий з кращого і не хочете йти на компроміс щодо якості, вам слід подумати про дозвіл екрана 4K, де ви отримаєте надчітке зображення з відмінною деталізацією. Однак також важливо відзначити, що якщо ви виберете більш високу роздільну здатність екрану, це також вплине на час автономної роботи. Ось чому ноутбуки 4K не надто популярні з-за того, що у більшості з них середню або погане час автономної роботи.

3. Типи панелей

Не всі екрани ноутбуків однакові, деякі з них краще за інших. Інший фактор, який сильно впливає на якість відображення – це тип панелі. Коли справа доходить до типів панелей, доступні три різних типи панелей.

TN (Twisted Nematic): TN-панель – це найстаріший тип панелей, але також і найгірший. Цей тип панелі в основному зустрічається в бюджетних ноутбуках, але деякі компанії також використовують їх в ноутбуках середнього рівня, щоб зробити свої ноутбуки доступнішими. Якщо вам потрібен якісний дисплей для вашого ноутбука, ми б порекомендували вам не використовувати TN Panel і вибрати інші типи панелей з цього списку.

IPS (перемикання в площині): панель IPS, можливо, є одним з кращих типів панелей, і ви знайдете його на більшості сучасних ноутбуків. Цей тип панелі широко популярний, тому що він пропонує кращі кути огляду і точність передачі кольору. Отже, якщо вам потрібен хороший дисплей, подумайте про придбання ноутбука з панеллю IPS.

OLED (органічний світловипромінювальних діод): OLED-панель, можливо, є найкращим типом панелі, коли справа доходить до якості зображення. Ця панель популярна, тому що пропонує кращі кольору з більш глибоким чорним кольором. OLED-панелі досить рідкісні, і ви знайдете їх тільки в ігрових ноутбуках високого і преміум-класу.

4. Яскравість

Наступне, на що вам слід звернути увагу, це яскравість в пошуках того, як вибрати найкращий екран для ноутбука. Багато людей зазвичай ігнорують цей фактор і вважають, що яскравість однаково хороша на всіх ноутбуках, що невірно. Якщо ви купите ноутбук з низькою яскравістю, це може зіпсувати вам весь настрій. Тому завжди стежте за тим, щоб у вас був ноутбук з хорошою яскравістю.

Якщо ви плануєте використовувати ноутбук у приміщенні, то мінімальна яскравість, яку вам слід враховувати, становить 250 ніт. Точно так же, якщо вам потрібен ноутбук, який можна використовувати на вулиці, розгляньте ноутбук з яскравістю 300 ніт або більше.

5. Швидкість оновлення

Частота оновлення – це показник, який в основному показує, скільки разів ваш екран оновлюється за секунду. Це показник, який визначає, наскільки плавним буде ваш дисплей. Частота оновлення – дуже важливий фактор, якщо ви плануєте використовувати свій ноутбук для ігор.

Більшість ноутбуків мають частоту оновлення 60 Гц, але якщо ви хочете поліпшити ігровий процес, розгляньте екран ноутбука з частотою оновлення 90 Гц або більше. В ідеалі вам слід розглянути ноутбук з частотою оновлення 120 Гц. Також важливо відзначити, що якщо ви виберете більш високу частоту оновлення, це також збільшить вартість ноутбука.

Висновок

Ось і все, хлопці та дівчата. У цьому керівництві ви дізналися, як вибрати найкращий розмір екрану ноутбука в 2021 році. Якщо ви будете слідувати всім нашим рекомендованим факторам, ви в кінцевому підсумку отримаєте хороший екран ноутбука, який зробить всю вашу роботу з ноутбуком приємним.

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