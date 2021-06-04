Багато хто з наших клієнтів запитує: «Чому користуватись відновленою технікою – це класно?», «Чим відновлений iPhone кращий за новий чи б/у?» «Чим наш магазин Apple у Львові відрізняється за інші?»





На українському ринку попит на відновлену техніку поки невеликий, а даремно. У забезпечених і благополучних країнах попит на ref-техніку стабільно великий. У нас ця категорія часто іменується б/в, хоча це частково невірно. З яких причин товар може потрапляти на прилавок знову:

власник може обміняти свій старий Apple iPhone у Львові на новішу модель, що часто трапляється з виходом потужніших смартфонів Apple;

власник може відмовитися від старого телефону, заради покупки більш нової моделі;

модель знаходилася на прилавку, в якості демонстраційного зразка.

Причин може бути багато. Такі телефони потребують перевірки, адже в процесі експлуатації вони могли отримати ушкодження. Відзначимо, якщо ви хочете купити Айфон у Львові і обрали для цього компанію ICOOLA.UA, то отримаєте якісний відновлений айфон з безкоштовною гарантією 1 рік. До речі, дізнатись про нашу компанію ви можете переглянувши це відео:

Процес тестування те перевірки Apple iPhone у Львові в нашому магазині?

Перевірка буває двох видів. Відразу проводиться візуальний огляд – виявляються тріщини, потертості, сліди окислення та ін. дефекти, які можуть бути помітні. Після зовнішнього огляду, телефони й інша техніка тестується за допомогою спеціальної апаратури, яка визначає ступінь працездатності вузлів виробу.

Зношені елементи замінюються новими. Така техніка отримала найменування відновленої. У нас в країні ця категорія товару маловідома. Багато її плутають з електронікою б/в. Різниця є, причому вона суттєва. Айфони бу – це просто техніка, якою раніше користувалися. Така техніка надходить у продаж часто без відновлення, ви купуєте її на свій страх і ризик, без гарантійного терміну. Проте у нас кожен пристрій проходить ретельне тестування, то ж можете бути спокійні, обравши нашу компанію в якості магазину Apple у Львові.

На відміну від б/в, відновлена ​​техніка ближче до нової. На ній стоїть пломба, немає пошкоджень. Іноді, в рідкісних випадках, можливі дрібні косметичні ушкодження, які практично непомітні.

На відновлену техніку надається офіційна гарантія. Якщо мова йде про мобільні телефони, це один рік.

Головна перевага відновленої техніки – це ціна. Вона буде нижче, ніж новий зразок в магазині. Не варто чекати чудодійних знижок, але 30-40% вартості виробу виграти можна.

Чи варто купувати ref-техніку? Ви повинні розуміти, що телефон, який ви бачите, пройшов технічний контроль, всі деталі пройшли перевірку, пошкоджені були змінені на нові. Старі вузли мають мінімальний ступінь зносу, яка не вплине на працездатність. Так що нова техніка нічим не поступається. Купівля бракованого телефону повністю виключена. Якщо через якийсь час Айфон вийде з ладу, він підлягає гарантійному ремонту.

Як купити Айфон бу у Львові та не прогадати в якості?

Багато хто хоче купити айфон бу у Львові. З огляду на істотну вартість останніх моделей, ми шукаємо варіанти подешевше. Один з варіантів заощадити, це покупка телефону, який вже був у вжитку. На жаль, вибір не завжди буває вдалий. Наприклад, один наш клієнт купив Айфон через OLX. Зовні телефон виглядав добре, не було ні потертостей, що не тріщин, але, через пару тижнів він перестав реагувати на команди. Перевірка показала, що телефон, швидше за все, «плавав» у воді.

Якщо ви хочете купити неновий телефон і не помилитися, читайте нашу статтю і не нехтуйте рекомендаціями. Слід просто на просто купити відновлений айфон у надійному магазині iPhone у Львові, у магазині ICOOLA.UA.

Покупка б/у iPhone в інтернеті

Якщо ви вирішили купити бу Айфон на OLX, є ризик нарватися на шахраїв. Так що перед покупкою звертайте увагу на термін реєстрації профіля. Дивіться і на відгуки.

Уважно прочитайте оголошення, вивчіть фотографії. Що входить в комплектацію пристрою? Чи всі аксесуари є в комплекті?

Якщо ви проживаєте з продавцем в одному місті, запропонуйте йому перевірити телефон в сервісному центрі. Платити за перевірку доведеться вам. Якщо продавець згоден, огляньте телефон візуально і пройдіть перевірку. Якщо відмовляється, вирішувати вам. Звісно, якщо ви проживаєте у Львові, iPhone в нашому сервісі продіагностують Вам безкоштовно.

Домовитися про зустріч з продавцем краще в приміщенні з хорошим освітленням, розетками, безкоштовним WiFi.

Перевірка на оригінальність айфона

Добре якщо зберіглася упаковка. По ній можна зрозуміти, що перед вами, оригінал або підробка. На коробці повинні бути всі наклейки. Якщо написи виглядають неакуратно, нерівні, перед вами китайська підробка. Apple таких вольностей собі не дозволяє. Проте, якщо ви вирішили купити айфон у Львові, обравши renew company ICOOLA.UA, то отримаєте чудову фірмову коробку Ecophone з вторсировини.

Колір

Заздалегідь дізнайтеся колірну гамму цієї серії. Якщо вам пропонується модель з цієї серії, але іншого кольору, якого не було в офіційному описі, перед вами підробка.

Ціна iPhone: надто низька – це вже підозріло!

Не женіться за вартістю. Пам’ятайте, що телефон у відмінному стані не може коштувати дуже дешево. Якщо вам пропонують купити бу Айфон у Львові, ціна якого в 2-3 рази нижче, слід задуматись.

Звертайте увагу на гарантії

Питання про гарантії буде актуальний лише в тому випадку, якщо ви купуєте айфон з рук. До прикладу, якщо ви вирішили купити айфон в нашому магазині Apple, що знаходиться у м. Львів по вулиці Коцюбинського 25, то отримаєте річну безкоштовну гарантію.

Зовнішній вигляд

Зрозуміти оригінал або підробка можна і оглянувши аксесуари. На кабелі не повинно бути задирок, окислення. Якщо кабель виглядає сильно зношеним, телефону не менше двох років.

Те, що стосується кабелю зарядного пристрою, справедливо і для навушників. Тут теж не повинно бути задирок, нерівностей кольору, елементів неправильної форми. Обов’язково провірте зарядний пристрій на справність. Варто зазначити, що смартфон ідеальний навіть всередині, адже сам Стів Джобс у біографії розповів, що хотів досягнути ідеальності, як ззовні, так і всередині і без сумнівів, йому це вдалось…

Екран

Огляд починається з дисплея. Ця область в смартфонах страждає першою. Якщо ви бачите невеликі подряпини – покупка на ваш розсуд. Якщо на екрані є тріщини – не брати. Тріщини говорять про те, що Айфон падав на асфальт. Згодом вони будуть тільки збільшуватися, в них буде проникати пил, волога. Такий телефон швидко вийде з ладу. У смартфонах екран і сенсор складають монолітний блок. Доведеться міняти його повністю – це найдорожча деталь телефону. Відзначимо, що якщо ваш вибір впав на наш магазин і ви вирішили купити iPhone у Львові саме Айкулі, то 100% отримаєте якісний оригінальний дисплей.

Те, що справедливо для екрану, справедливо і для корпусу. Тут також не повинно бути вм’ятин, відколів, пошкоджень. Якщо ви побачите один з цих ознак, Айфон пережив серйозне падіння. Навіть, якщо телефон нормально працює, проблема може проявитися через пару тижнів. Від падіння відходять доріжки на платі, шлейфи. Навіть, якщо вони ще поки тримаються, при будь-якому незручному русі, вони можуть відпасти остаточно. Ремонт може виявитися досить дорогим.

Перевірка на пікселі iPhone

Наступна перевірка екрану – на «биті» пікселі. Ось тут і стане в нагоді ваша флеш-карта з фотографіями. Фото вибирайте однотонні. Якщо на загальному тлі ви бачите більш яскраві точки, це говорить про те, що на матриці є випалені пікселі. «Биті» пікселі істотно на роботу не впливають, але це дратує. Айфон з «битими» пікселями був в експлуатації не день і не два. Знижка на нього повинна бути суттєвою.

Перевіряємо тачскрін iPhone

Відкриваємо повідомлення і починаємо вводити будь-який текст. Якщо в кутах екран починають з’являтися незрозумілі символи, значить, з тачскріном є проблеми.

Перевірка телефону, динаміків, мікрофону

Це друга за частотою поломка. Спробуйте включити музику на флеш-карті, мелодію дзвінка. Спробуйте включити динамік на повну гучність. Переконайтеся, що немає сторонніх звуків. Тепер вставте SIM-карту, наберіть друга. Як його чути? А як він чує вас? Якщо вас чутно погано або ви не чуєте приятеля, це говорить про те, що є проблеми з динаміком. Перш ніж винести вердикт, зробіть ще один контрольний дзвінок, іншій людині. Якщо зі зв’язком знову є проблеми, значить справа не в мережі і не в телефоні вашого абонента, а в смартфоні, який ви вивчаєте. Якщо немає друзів, телефонуйте в довідкову.

Зверніть увагу на наявність сіточки динаміка. Якщо її немає, від покупки краще відмовитися. Навіть якщо звучання нормальне, дуже скоро динамік заб’ється пилом і брудом, що, природно, вплине на звук. Відзначимо, що наша компанія ICOOLA.UA пропонує безкоштовну сіточок вашого динаміка iPhone бу у Львові.

Перевірка камер iPhone

Тут все просто. Вони повинні працювати. Звертайте увагу на якість картинки. Якщо на екрані ви бачите чорні точки, значить проблема з фотосенсором.

Зарядний пристрій

Перевіряємо коректність роботи зарядного пристрою. Можна перевірити роботу USB-перехідника. Останній роз’єм, який варто перевірити – це гніздо навушників.

Перевірка датчика наближення Айфона

Піднесіть телефон до вуха – якщо екран не тухне, швидше за все, мова йде про його несправність. При кожному торканні щоки буде відключатися розмову. Це не зручно.

Wi-Fi

Щоб перевірити роботу цього модуля, попросіть продавця сказати пароль магазинної мережі. Якщо такої можливості немає, хоча б переконайтеся, що Айфон «бачить» мережі.

Перевірка швидкодії

Спробуйте відкрити встановлені програми, якщо вони «підвисають», значить, телефон вимагає перепрошивки, скидання до заводських налаштувань.

Пошук «потопельника»

На останніх айфон є індикатор, який показує, чи плавав телефон. Він знаходиться на бічній поверхні. Якщо телефон плавав, індикатор червоніє.

Знайти iPhone

На «яблучних» телефонах є функція віддаленого блокування. Недобросовісний колишній власник після продажу може заблокувати телефон, видалити дані. Від неприємностей не врятує навіть перепрошивка. Зайдіть в Налаштування, там знайдіть iCloud. Зверніть увагу, на активацію функції «Знайти iPhone». Вимагайте, щоб продавець відключив цю функцію.

Ми розповіли основні нюанси перевірки телефону. Сподіваємося, стаття виявилася корисною не тільки для тих, хто купує iPhone в офіційних магазин Apple, а й для тих, хто вирішив придбати смартфон з рук.