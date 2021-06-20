В чому існує небезпека використання переносного жорсткого диску SSD

Зовнішні накопичувачі є досить корисною річчю. Вони призначені для зберігання важливої ​​інформації доступ до якої завжди можна отримати на будь-якому пристрої, що підтримує функцію читання таких дисків.





Є один момент, через який не варто використовувати такі накопичувачі на постійній основі, а саме шукати в них заміну звичайної флешки USB. Наприклад, у вас багато різних текстових документів, з якими необхідно працювати практично щодня. Безсумнівно, зовнішній накопичувач має великий об’єм для зберігання даних при більш низькій ціні, ніж пам’ять USB flash.

Користувач активно скидає всю інформацію і дані на такий диск, вважаючи, що вся інформація зберігається в безпечному місці, але всі дані можна втратити, з огляду на конструктивні особливості зовнішніх накопичувачів.

Користувач на постійній основі носить з собою зовнішній накопичувач, транспортуючи його в сумці або іншими способами. А як ми знаємо, конструкція диска складається з корпусу і кабелю підключення. Часом кабель навіть не від’єднується, а просто обмотується навколо корпусу. Так робити категорично не можна.

Відключайте кабель кабель підключення при транспортуванні, фото автора каналу

Через якийсь час, при підключенні зовнішнього накопичувача до комп’ютера, він починає працювати з перебоями.

Іншими словами, комп’ютер “то його бачить, то не бачить”. Користувач починає шукати заміну кабелю підключення, йде і купує новий. Проблема в більшості випадків, не вирішується. Ще через якийсь час накопичувач взагалі перестає реагувати на підключення. Виникає ризик втрати важливих даних.

Роз’єм підключення зовнішніх накопичувачів, фото автора каналу

Основна проблема працездатності переносних накопичувачів полягає саме в місцях підключення кабелю до диска. Через часте використання, виникають механічні пошкодження. Пощастить, якщо роз’єм вийде полагодити, наприклад заміною. На зовнішніх накопичувачах старого зразка, роз’єми впаяні до жорсткого диска, полагодити механічні пошкодження, що виникли дуже важко, в тому числі і відновити дані з нього.

Приклад одного із зовнішніх HDD, старого зразка, де роз’єм так просто не заміниш, він є частина самого диска. Довелося використовувати “кустарні способи”, тепер працює через раз. Фото автора каналу.

Зовнішні накопичувачі краще використовувати рідко, скидати на них найбільш важливі дані, архіви і прибрати в ящик. Використовувати рідко, при необхідності. Для щоденної роботи, купіть звичайну USB флешку, використовуйте її на роботі.

Зараз на ринку з’явилися зовнішні SSD диски, вони працюють швидше, але конструкція залишилася колишньою, все той же кабель. Та й ціна, в рази більше, ніж на зовнішні HDD.

Крім того, є ризик несподіваних падінь зовнішніх накопичувачів (випав з рук, зачепили і скинули зі столу і т.д.), особливо HDD. Якщо звичайна флешка може багато разів впасти і нічого їй не буде. А ось буквально, після одного падіння HDD, він може вийти з ладу. А якщо ви його використовуєте на постійній основі, ризик упустити з рук, збільшується в рази.

Зовнішній HDD в корпусі, фото автора каналу

Звичайно, багато що залежить від акуратності користувача, хтось успішно використовує зовнішні диски довгий час і не знає проблем. Але в більшості випадків, користувач стикається з вищевказаними проблемами.