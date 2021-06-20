Бізнес та акції

ПриватБанк в дестяки разів підняв вартість переказів між картками

21.06.2021
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Користувачам послуг держбанку знову підготували сюрприз: відтепер ПриватБанк підвищує комісію за переказ коштів за допомогою додатку Приват24 на комерційні рахунки. Про таке нововведення, за словами деяких представників фінустанови, стало відомо ще 1 червня, однак розповсюдження інформації відбувається лише зараз.


На даний час підвищення вартості переказів складає вже 0.5 відсотків від суми, на відміну від колишніх 1 грн. Таким чином, користувачі мають сплачувати від 3 до 200 гривень комісії в залежності від суми, що перевищує минулий показник в декілька десятків разів.

За словами представників держбанку, поки що нововведення стосується лише декількох регіонів — Донецького, Чернівецького, Луганського, Харківського та Хмельницького, однак вже найближчим часом доведеться платити більше й жителям інших областей.

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Олег Серга, прес-секретар установи, заявив про те, що практика підвищення тарифів не повинна викликати значний ажіотаж серед населення, оскільки вважає її нормальною. Деякі мають іншу думку: банк дискредитує жителів окремих регіонів, не підвищуючи комісію іншим, тим самим створюючи негативні умови для оплати комерційних послуг окремим особам. Знову ж таки, за словами Серги, спочатку система працюватиме в умовах великих областей, а згодом буде реалізована по всій країні.

Приват24

Значна кількість користувачів мобільного додатку зазначених областей вже встигла відчути підняття вартості переказів, після чого з’явилась логічна хвиля обурення щодо цього питання. В соціальних мережах все частіше поширюються дописи клієнтів ПриватБанку з приводу того, чому одні мають платити більше, а інші — навпаки? Поки що коментарів щодо ситуації зі сторони офіційних осіб немає.

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21.06.2021
823 1 хвилина на прочитання

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