Якісні знімки без придбання фотоапарата: огляд бюджетних моделей камерофонів

Щоб створити якісні та деталізовані знімки, зовсім не обов’язково купувати професійну камеру. Сучасні смартфони відомих брендів можуть оснащуватися кількома об’єктивами, оптичною стабілізацією та можливістю знімання у високій роздільній здатності (Full HD, 4К тощо). Пропонуємо ознайомитися з популярними моделями таких телефонів.

Xiaomi Redmi Note 8T

Цей сучасний телефон з хорошою камерою на базі ОС Android 11 пропонується покупцям у 2 варіантах обсягу внутрішньої пам’яті — 32 і 64 Гб. Модель оснащено 4 модулями основного блоку камер (48+8+2+2) з підтримкою уповільненого знімання зі швидкістю 240 к/с. За якісне відтворення мультимедіа відповідає 6,3-дюймовий IPS-дисплей з роздільною здатністю 2340х1080. Апаратна частина пристрою — потужний чіп Snapdragon 665 з тактовою частотою 2 Гц і графічний процесор Adreno 610. З додаткових опцій — підтримка Google AR Core, FM-приймач і шумопоглинання.

Google Pixel 3

Відома лінійка молодших камерофонів бренду Google оснащена основним 12,2-мегапіксельним об’єктивом з підтримкою штучного інтелекту, тому видає знімки відмінної якості за будь-якого освітлення. Селфі-камера гаджета складається з 2 модулів: стандартного і ширококутного (для знімання групових фото). Модель має 2 конфігурації вбудованого сховища даних: 64 та 128 Гб. За швидкодію пристрою відповідає енергоефективний процесор Snapdragon 845 і продуктивна відеокарта Adreno 630. Яскравий дисплей створений на базі pOLED-матриці з роздільною здатністю 2160х1080 ppi. Особливості моделі — стереодинаміки з насиченим звучанням, NFC-модуль, водо- і пилозахист згідно з сертифікатом IP68.

Oukitel IIIF150 B2

Захищений смартфон лінійки IIIF150 B2 оснащений основним і допоміжним екранами для оперативного демонстрування повідомлень та часу. Гаджет має високий ступінь захисту від ударів і вологи згідно з вимогами IP69K. Покращена 48-мегапіксельна основна камера створює деталізовані знімки вдень, а 20-піксельний модуль нічного знімання покращить якість нічних фото. Одна з головних переваг цієї моделі — автономність: акумулятор місткістю 10 000 мА·год підтримує наскрізне заряджання.