Ювелирные шнурки — идеальное сочетание практичности с изысканным минимализмом

Шнур для ювелирных украшений — прекрасная альтернатива цепочкам, которая становится все более популярной в последние годы. Многих прельщает лаконичность, стильный вид и бюджетность этого изделия. Шнурки подходят абсолютно всем, независимо от возраста, пола. Универсальный аксессуар поможет создать оригинальный образ и продемонстрирует нетривиальный вкус своего владельца.

К тому же шнурки отлично заменяют цепочки из золота и серебра, сочетаясь с подвесками и кулонами. При этом стоимость изделия в разы дешевле, а прочность намного выше. Если вы задумались, где купить ювелирный шнурок, приглашаем посетить магазин Rodes. В нашем каталоге представлено достаточно разных аксессуаров в данной категории, поэтому сможете подобрать нужную модель.

Почему стоит купить шнурок в ювелирном магазине

Ювелирные шнурки используют в качестве основы для подвесок, шармов, кулонов. Также их носят соло. Такое оригинальное украшение выглядит лаконично и стильно, притягивая взгляды окружающих. Изготавливают шнурки из каучука, шелка или натуральной кожи. Часто аксессуары дополняют вставками из серебра или золота.

Украшения прельщают покупателей рядом преимуществ, среди которых:

Комфорт. Шнурки из натуральных материалов приятны на ощупь, не натирают даже самую нежную кожу. Изделия не провоцируют аллергических реакций. Они подходят для ежедневной носки взрослым и детям.

Прочность. Ювелирные шнурки отличаются особой прочностью к разрыву, стиранию. Даже если носить изделие не снимая, оно прослужит долгие годы, сохраняя первоначальный вид. Украшение — хороший вариант для любителей массивных подвесов. Шнурки, в сравнении с цепочками из благородных металлов, выдерживают значительно большие нагрузки.

Универсальность. Шнурки подходят всем: мужчинам солидного возраста и юношам, женщинам и девушкам, подросткам и детям. Ювелирный аксессуар с серебряной застежкой украсит любого, подчеркнув стиль владельца.

Дизайн. Изделия сочетаются с любой одеждой, другими серебряными украшениями . Ювелирные шнурки всегда выглядят сдержанно и, в то же время, невероятно стильно. Изделия соединяют в себе самобытность, изысканность, элегантность.

. Ювелирные шнурки всегда выглядят сдержанно и, в то же время, невероятно стильно. Изделия соединяют в себе самобытность, изысканность, элегантность. Цена. Особенность изделий данной категории является невысокая цена. Стоимость зависит от длины, веса украшения, вида плетения и материала изготовления. Также на цену влияет наличие дополнительных вставок из драгоценных металлов.

Хотя ювелирные шнурки простое украшение, но ассортимент изделий достаточно широк. Кожаные и каучуковые шнурки бывают в черном или коричневом цветах. А вот шелковые могут быть самых разных оттенков, что особенно нравится женщинам и детям.

По длине ювелирные шнурки бывают:

короткие (чокеры) — 35 – 40 см;

средние — 40 – 45 см;

длинные — 45 – 55 см.

Носить чокеры можно самостоятельно или дополнять их шармами, кулонами. Средние и длинные модели возможно завязывать в узлы, складывать вдвое. Таким образом вы вольны проявлять собственный стиль и вкус.

Несколько советов по уходу

Если вы отдали предпочтение ювелирному шнурку из шелка, не стоит беспокоиться о негативном воздействии ультрафиолета, пота или парфюмерии. Желательно хранить такое украшение в расправленном виде, чтобы избежать заломов. От загрязнений шнурок очищают сухой салфеткой.

Решили купить подвесы и шнурки из кожи или каучука? Тогда позаботьтесь о защите от влияния химических веществ. Кроме того, каучуковые аксессуары боятся влаги, поэтому их нужно снимать, когда принимаете душ. Очищать такие модели нужно сухой салфеткой, для кожаных модно использовать влажную.

Ювелирные шнурки — один из лучших вариантов стильных украшений. Красиво выглядят, сочетаются с любым стилем, бюджетно стоят и не требуют особенного ухода. Идеальные украшения, не так ли? Приходите в Rodes, выбирайте свой шнурок.