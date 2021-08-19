Засновник monobank передрік появи в Україні трьох схожих проектів

В Україні в недалекому майбутньому з’являться ще мінімум три проекти, схожих на monobank, повідомив співзасновник цього цифрового банку Олег Горохівський в Telegram .





Його коментар з’явився на наступний день після новини про те, що Fozzy Group, одна з найбільших торгово-промислових груп України, запускає необанк . І зараз він проходить процес тестування.

Горохівський зазначив, що пишається тим, як розвивається фінансовий ринок України і особливо Фінтех.

“Два” вбивці “monobank з’явилося за останні сім днів в Україні … Кожен новий гравець тепер відкриває карти клієнтам без приходу до відділення банку, у всіх на картах є програми лояльності, всі дають винагороду за рекомендацією, всі намагаються робити якісний дизайн і інтерфейс “, – написав він.

За його словами, це все створює конкуренцію, від якої тільки виграють клієнти.

У той же час Горохівський не став називати “новачків”, які хочуть увірватися на ринок, але звернув увагу передплатників на банк “Власний рахунок” від Fozzy Group.

Варто зазначити, що у вересні 2020 року група ТАС оголосила про вихід на український фінансовий ринок нового мобільного банку izibank.

У жовтні 2019 року в бета-режимі почав працювати мобільний банк sportbank.