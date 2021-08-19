В Україні запрацював конкурент Monobank з 100 тисячами кредитного ліміту

Одна з найбільших торгово-промислових груп України Fozzy Group запускає власний цифровий банк. Необанк зараз проходить процес тестування, повідомляє dev.ua з посиланням на її співробітників.





Власником банку “Власний рахунок” є банк “Восток”, який також належить Fozzy Group. Розробкою софта займається IT-підрозділ цієї фінустанови.

У прес-службі групи додали, що готують “багато продуктів для логістики і e-commerce”.

На сайті Необанка зазначено , що бажаючі можуть отримати кредитний ліміт в 100 тис. грн. Пільговий період становить до 62 днів.

Для отримання картки необхідно встановити додаток і завантажити документи. Вони видаються в поштовому відділенні служби Justin (також входить в Fozzy Group).

За покупку за допомогою карти цифрового банку пропонуються бонуси, якими можна розрахуватися в магазинах цієї ж групи, в тому числі “Сільпо”. Там же можна поповнити карту без комісії.