Стікери в Telegram стануть приносити гроші своїм творцям

Павло Дуров виступив на конференції Token 2049 у Дубаї й оголосив про майбутні зміни в Telegram.

Найближчим часом у Telegram мають намір монетизувати стікери. Їхні творці отримуватимуть 95% прибутку, а продавати стікери можна буде у вигляді NFT (невзаємозамінних токенів). Водночас для авторів Telegram-каналів стануть доступні донати, з яких адміністрація братиме комісію в розмірі 30%.

Оголошена раніше монетизація каналів завдяки показу в них реклами запуститься вже 19 квітня. Автори отримуватимуть виплати в криптовалюті TON. Telegram платитиме користувачам 50% від заробленої в їхніх каналах суми.

Також Павло Дуров анонсував, що створювати Telegram-ботів стане легше, і для цього не знадобиться знання програмування. Крім того, месенджер почне просувати кросплатформні міні-додатки, що має зробити такий формат популярнішим і збільшити їхню аудиторію з 360 до 720 млн користувачів.

За підсумком виступу Дурова курс TON несподівано впав. До виходу засновника Telegram він перевищував $7, проте наприкінці склав $6,5.