TikTok стежив за журналісткою через обліковий запис її кішки

Журналістка газети Financial Times Крістіна Крідл стала об’єктом стеження з боку китайської компанії ByteDance, власника соціальної мережі TikTok. За пересуваннями дівчата спостерігали за допомогою облікового запису її кішки Баффі, повідомляє портал Gizmodo .

Крідл стала об’єктом пильної уваги з боку ByteDance після публікацій статей про те, як TikTok збирає дані американських користувачів та зв’язок компанії з урядом КНР . Після цього четверо співробітників китайської корпорації почали стежити за журналісткою, використавши при цьому обліковий запис її кішки в TikTok – вони перевіряли логи авторизації, щоб фіксувати IP-адреси Крідл. Таким чином вони мали намір встановити причетність журналістки до витоків даних із компанії.

Про те, що за нею ведеться стеження, дівчині повідомив один із співробітників TikTok. Журналістку глибоко травмувала» ця новина, і вона заявила про те, що більше не публікуватиме контент в акаунті своєї кішки. У ByteDance заявили, що звільнили співробітників, які брали участь у стеженні, але не змогли пояснити, як вони дізналися про те, що обліковий запис Баффі належав Крістіні Крідл.