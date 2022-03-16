Популярний месенджер почав відключати користувачів із Росії

Популярний корпоративний месенджер Slack, що належить американській компанії Salesforce, почав відключати користувачів із Росії через санкції. Про це повідомляє видання Axios.





Зазначається, що кілька російських організацій повідомили про повне обмеження месенджером доступу до їх облікових записів. Як стверджує Axios, подібне переважно відбувається з компаніями, які прямо потрапили під санкції.

Представники Slack прокоментували блокування користувачів. “Slack повинен вжити заходів для виконання вимог санкційних положень США та інших країн, де ми працюємо, включаючи в деяких випадках призупинення дії аккаунтів без попереднього попередження відповідно до закону”, – повідомили в компанії.

Уточнюється, що Slack не видаляє заблокованих користувачів. Водночас останні не зможуть отримати доступ до своєї інформації як мінімум доти, доки санкції не буде знято.

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