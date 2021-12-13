Експерти розповіли, які проблеми вирішить скидання смартфона Android до заводських налаштувань

Користувачі комп’ютерів знають, що перевстановлення Windows, як правило, допомагає підбадьорити комп’ютер і вирішити ряд проблем. Суть роботи смартфона ґрунтується практично на тому ж принципі звичайного комп’ютера – у смартфоні також є всі компоненти класичного ПК та операційна система.





У процесі роботи операційна система Android створює безліч даних, змінюється сама під час оновлень та накопичує різні помилки та конфлікти в системі. Якщо ви використовуєте смартфон більше року, то краще зробити скидання до заводських налаштувань.

Які проблеми вирішаться?

1️⃣ Смартфон працюватиме швидше. Наскільки швидше — все залежить від кількості встановлених і видалених програм.

Але, в цілому, зростання продуктивності буде, тому що під час скидання видаляються різні часові файли, кеш та журнали операційної системи.

2️⃣ У випадку, якщо ваш пристрій перезавантажується сам по собі, зависає намертво або вилазять різні системні помилки, скидання до заводських налаштувань дозволить оновити систему і усунути всі програмні помилки. Був випадок, коли смартфон зависав під час дзвінка — скидання вирішило цю проблему.

3️⃣ Після оновлення смартфон починає глючити або зависати. Наприклад, якесь оновлення могло поламати щось у системі — скидання скасує всі оновлення, трохи пізніше можна буде оновити систему одразу до останньої версії, минаючи проміжні.

Це правило добре застосовується до морально застарілих гаджетів – жорстко скинувши смартфон і відключивши оновлення, ви повернете свій пристрій до того виду, який був на момент покупки.

4️⃣ Пристрій був зламаний або заражений вірусами. Так може статися, якщо ви встановлювали програми, минаючи офіційні магазини програм.

Завантаживши .apk файл і запустивши його, можна заразити смартфон вірусами. Наявність антивірусу не дає 100% гарантії, тому якщо є такі підозри, пристрій врятує скидання до заводських налаштувань.

Іноді програми з офіційного магазину можуть бути шкідливими – якось товариш встановив на свій смартфон додаток для очищення, яке прописалося в автозавантаженні, показувало рекламні банери і неможливо було його видалити. Скидання вирішило таку проблему.

5️⃣ У випадку, якщо ви продаєте або передаєте пристрій іншій людині, скидання дозволить видалити всі ваші персональні дані, фото, відео, листування, програми.

Як зробити скидання?

Оскільки смартфонів багато, то неможливо в одній статті описати всі способи відновлення гаджета до заводських налаштувань.

Як правило, способів два – через налаштування пристрою та через меню відновлення (потрібно натиснути певну комбінацію клавіш увімкнення та гучності). Найкраще звернутися до пошукової системи із зазначенням моделі пристрою або знайти інтуїтивно в налаштуваннях.

Варто розуміти, що жорстке скидання знищить всі дані та програми на вашому пристрої – тому, до процесу потрібно подбати про збереження потрібних вам даних. Можна зробити резервну копію та завантажити у хмару, а потім провести відновлення даних.

Якщо скидання не допомогло вирішити проблеми, то з ймовірністю в 99% проблема апаратна.