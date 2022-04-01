Что такое интерактивное телевидение и чем оно отличается от аналогов?

Телевизор перестал быть ключевым объектом во многих домах, поскольку за счет современных технологий любой гаджет можно превратить в функциональное и доступное ТВ. Например, вы можете смотреть СТБ онлайн, даже без наличия специальной антенны или тюнера. Такую возможность предоставляет интерактивной телевидение, которое выгодно отличается от своих аналогов.





Особенности и преимущества интерактивного телевидения

Интерактивное телевидение функционирует за счет доступа к сети — это все, что нужно для передачи сигнала. Единственное, если ваш телевизор не поддерживает опцию Smart TV, то вы можете исправить это, подключив тюнер. На рынке есть много ОТТ-сервисов, но многие пользователи отдают предпочтение «Киевстар ТВ». Его основные преимущества:

огромная библиотека каналов, причем не только украинских, но и зарубежных;

есть библиотека медиа, например, вы можете в любой момент выбрать из ассортимента фильм, шоу и смотреть его без рекламы;

представлены опции для управления эфиром, например, поставьте на паузу шоу, если нужно отвлечься, или в течение 7 дней смотрите телеэфир, если не успели к началу программы вовремя;

подключить к одному аккаунту можно до 5 устройств и при этом одновременно просматривать каналы с разных гаджетов без потери качества.

Чтобы не растеряться среди обилия каналов, сервис предлагает разбивку по категориям в зависимости от жанра и темы. Так, подобрать медиа под конкретное настроение еще проще.

Как подключить интерактивное телевидение «Киевстар ТВ»?

Открыть для себя все преимущества интерактивного телевидения можно без посещения офиса, всего за пару кликов. Для начала вам нужно выбрать подходящий тариф. «Киевстар ТВ» предлагает несколько тарифных пакетов, в зависимости от того, услугами какого оператора вы пользуетесь. Стоимость месячной подписки зависит от количества каналов и наличия доступа к отдельным каналам, фильмам и сериалам.

Вы просто оплачиваете выбранный тариф, авторизуетесь на любом гаджете и можете наслаждаться просмотром телевидения. В дальнейшем, если возникнет необходимость приостановить подписку, сделать это так же легко через личный кабинет.

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