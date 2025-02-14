Чи достатньо корму для тварин із магазину для збалансованого та поживного харчування домашнього улюбленця

Домашні улюбленці займають особливе місце в нашому житті. Турботливі власники розуміють, наскільки важливо піклуватися про добробут пухнастих вихованців, адже від цього залежать їхній настрій, енергійність, тривалість життя. Основним аспектом, який впливає на здоров’я тварин, є їжа. Як і людям, пухнастикам потрібно достатньо калорій, поживних речовин, необхідних елементів для нормальної роботи організму. Аби забезпечити улюбленцям повноцінне харчування, відмінно підходять спеціальні корми для них.

Виробники виготовляють харчову продукцію для різних видів та порід тварин. Збалансовані формули, створені на основі наукових досліджень ветеринарів, гарантовано задовольняють потреби пухнастиків у поживних речовинах, джерелах енергії. Власники, які прагнуть годувати улюбленців якісною їжею без зайвих переплат, можуть купити корм для тварин в інтернет-магазині Аврора. На сайті представлений великий асортимент харчової продукції від надійних брендів, які рекомендують ветеринари.

Чим особливі комерційні корми для тварин

Харчова продукція для домашніх улюбленців має майже 100-літню історію. Раніше собаки та коти могли харчуватися залишками з господарського столу чи полювати. З часом пухнастики ставали все більш домашніми, а зв’язок між ними та власниками поглиблювався. Ветеринари вивчали проблеми зі здоров’ям улюбленців, схильність до захворювань та інших проблем. Сьогодні є розуміння, що пухнасті друзі мають такі самі потреби, як і люди. Наприклад, для повноцінного життя собакам потрібно до 38 різних поживних речовин на добу, котикам — 40.

Виробники кормів постійно розробляють нові формули, аби не тільки забезпечити забалансовану їжу здоровим улюбленцям, але й створити спеціальне харчування для пухнастиків з особливими потребами (наприклад, для маленьких чи літніх тварин, вагітних самок, стерилізованих тощо). Найбільшу частку на ринку складає продукція для котів та собак. Основними різновидами є такі:

Сухий корм. Виробляється шляхом видалення різними способами води з натуральної сировини: м’яса, риби, овочів, зерен. Сухі гранули зберігають необхідні поживні речовини, забезпечують ситність. Популярність цього продукту зумовлена простотою використання, тривалим строком зберігання, користю для здоров’я зубів. Вологий корм. Консерви та паштети також виготовляються з натуральних продуктів. Інгредієнти готуються методом запікання чи варіння, потім герметично пакуються в банки, пакети чи інші ємності. На відміну від сухих гранул вологі корми мають високий вміст рідини. Це робить їжу корисним доповненням до раціону, адже вона забезпечує оптимальний рівень гідратації організму, від чого залежить здоров’я сечовивідних шляхів, нирок, шлунково-кишкового тракту.

Збалансованого харчування потребують не тільки собаки та коти, а й дрібні гризуни, декоративні птахи. Ці продукти не проходять такий складний шлях приготування. Вони складаються зі злаків, бобових культур, насіння. Корми для тварин не тільки містять усі необхідні речовини, але й мають ідеальне співвідношення всіх компонентів.

Що важливо враховувати, вибираючи їжу для улюбленця

Важливо розуміти особливості та відмінності різних кормів, аби вибрати найкращий варіант для свого улюбленця. Ось декілька пунктів, які варті уваги під час вибору харчової продукції для тварин:

якість складників;

відповідність корму харчовим потребам тварини;

зручність та простота використання;

стан здоров’я улюбленця.

Не останню роль відіграє відповідність продукту вподобанням пухнастика. Тваринам можуть не подобатися певні види чи смаки корму. Важливо знайти варіант, який не тільки забезпечить оптимальну поживну цінність, а й буде викликати здоровий апетит домашнього улюбленця.