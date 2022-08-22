Смартфоны популярного южнокорейского бренда Самсунг, топовые позиции на рынке мобильных телефонов на платформе Android. Смартфон от самсунг – это симбиоз привлекательного дизайна, высоких технологий, крутой производительности, и качественных фотовозможностей.





В Samsung привыкли подтверждать статус производителя качественной и надежной бытовой и электронной техники. Инженеры компании трудятся над новыми передовыми технологиями, что и привело их к такой широкой популярности на обширном рынке мобильных устройств.

Преимущества смартфонов Samsung:

использование современных технологий;

качественные материалы комплектующих;

широкий модельный ряд;

корректное взаимодействие с экосистемой Samsung;

широкий ассортимент фирменных аксессуаров;

мощные процессоры;

крутые фото и видео возможности.

Широкий ассортимент смартфонов

Разнообразие моделей южнокорейского бренда, позволит удовлетворить ваши самые разные потребности, будь то базовые или новейшие разработки современных цифровых технологий смартфонов.

Компания Самсунг имеет несколько линеек мобильных телефонов:

Galaxy A – это смартфоны среднебюджетного сегмента с прочным пластиковым корпусом и с различными модификациями. Устройства этой линейки оснащены 6.4″ дюймовыми Super AMOLED, дисплеями, которые гарантируют отличную детализацию и реалистичность картинки.

Смартфоны могут похвастаться: хорошей автономностью, отличной камерой и мощным восьмиядерным MediaTek Helio G80 процессором.

Galaxy M – также можно отнести к категории среднебюджетных смартфонов. Флагманские модели этой линейки получили высокоемкостные аккумуляторы, мощные процессоры и крутые фотографические возможности.

Galaxy S – телефоны этого модельного ряда объединяют в себе самые передовые цифровые технологии. В интернет-магазине SKAY.UA представлены модели, как и с экраном без рамок, так и варианты с закругленными краями дисплея. Смартфоны S-серии оснащены профессиональными камерами с возможностью видеосъемки в 4К.

Galaxy Flip – разработчики компании Samsung совершили настоящий прорыв на рынке мобильных устройств: создав сенсорный смартфон “раскладушку”.

Модели данной серии имеют уникальный футуристичный дизайн, внушающие технические характеристики, чудесную производительность и высокую автономность.

Galaxy Fold – буквально одним движением руки, ваш смартфон превращается в планшет и наоборот. В собранном виде вы получаете устройство с 6.2-дюймовым дисплеем. Частота обновления на обоих экранах – 120 Гц, что гарантирует плавное воспроизведение видеороликов в любой динамичной сцене, а 5-нм процессор позволит навсегда забыть о багах.

В зависимости от ценового диапазона, технических характеристик и возможностей смартфона, вы можете выбрать оптимальный вариант в интернет магазине SKAY.UA.

Новинки 2021 года samsung a32 и samsung m32 в очередной раз получили восторженные отзывы покупателей, благодаря своим техническими возможностями.

Где купить смартфон samsung?

В интернет-магазине SKAY.UA представлен широкий ассортимент актуальных моделей брендовых смартфонов компании Самсунг самого разного ценового диапазона.

В каталоге нашего магазина есть как и недорогие устройства, так и флагманские модели.

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