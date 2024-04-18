Что делает врач ортопед стоматолог?

Ортопед стоматолог – это врач, который специализируется на восстановлении и протезировании зубов. Он помогает вернуть людям красивую и здоровую улыбку, даже если у них отсутствуют зубы или сильно повреждены. По показаниям назначается тотальное протезирование зубов для каждого пациента индивидуально.

Стоматолог ортопед: чем занимается врач?

Специализация:

диагностика проблем с зубами и челюстями;

лечение кариеса, пульпита, заболеваний десен;

восстановление разрушенных зубов (коронки, вкладки, виниры);

установка протезов при отсутствии одного или нескольких зубов;

хирургическое удаление зубов;

имплантация;

исправление прикуса.

Диагностика и планирование лечения

В ортопедической стоматологии для постановки точного диагноза и разработки лечебного плана проводят:

опрос пациента. Врач беседует с пациентом, чтобы узнать о его жалобах, истории болезни, аллергических реакциях, принимаемых лекарствах и др.;

осмотр полости рта. Специалист осматривает зубы, десны, слизистую оболочку полости рта, височно-нижнечелюстные суставы;

пальпация. Прощупывает мягкие ткани лица и полости рта, чтобы определить их состояние;

зондирование. Для определения глубины кариозных полостей, плотности зубов, состояния десен;

перкуссия. Постукивает по зубам молоточком с целью определения чувствительности;

рентгенография. Позволяет увидеть структуру зубов, костей челюсти, височно-нижнечелюстных суставов;

КТ. Для получения более подробных изображений зубов;

гнатография. Это метод исследования движений нижней челюсти;

электроодонтодиагностика. Для определения состояния пульпы зуба;

функциональная диагностика.

При разработке плана, например, протезирование зубов бюгельные протезы, выполняется моделирование челюстей, по показаниям биопсия и лабораторные исследования. Выбор диагностического метода зависит от индивидуальной ситуации пациента.

Процедуры и операции

Ортопедическая стоматология предлагает широкий перечень услуг, а именно:

микропротезирование. Виниры/люминиры – тонкие накладки на переднюю поверхность зубов для исправления их цвета, формы, размера. Вкладки/накладки применяют для восстановления разрушенных зубов. Изготавливаются из пломбировочных материалов или керамики, фиксируются цементом;

несъемное протезирование. Коронки полностью покрывают зуб, предназначены для восстановления сильно разрушенных зубов, а также для их укрепления, которые подвержены повышенным нагрузкам. Мостовидные протезы применяют для восстановления одного или нескольких отсутствующих зубов. Они состоят из одной или нескольких коронок, которые фиксируются на опорных зубах;

съемное протезирование. Съемные протезы (полные или частичные) позволяют восстановить один/несколько отсутствующих зубов. Полные заменяют все зубы на челюсти, а частичные – только некоторые;

имплантация. Это метод восстановления потерянных зубов при помощи имплантов (титановые штыри, которые хирургическим путем вживляются в кость челюсти). На импланты можно установить коронки, мосты, съемные протезы;

хирургическое лечение. Показано в сложных случаях, когда другие методы лечения неэффективны;

ортодонтическое лечение для исправления прикуса (брекет-системы, капы и др.).

Современные методы лечения в ортопедической стоматологии позволяют восстановить зубы и десны практически в любой ситуации.