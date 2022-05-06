Самостійний ремонт Apple iPhone доступний, але ціни не варті клопоту

Після реакційних кроків з боку Samsung і Google, Apple нарешті запустила свій магазин самообслуговування, який дозволить власникам iPhone ремонтувати власні пристрої.





Однак вартість комплекту ремонту є такою, що насправді немає сенсу витрачати час і клопоти, щоб зробити це самостійно.

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Магазин , який зараз працює для клієнтів із США, пропонує комплект ремонту дисплея iPhone 12 за 269 доларів. Змусити Apple зробити це на телефоні, який вийшов з гарантії, коштує всього на 10 доларів більше за 279 доларів.

Це дійсно варто лише в тому випадку, якщо ви не хочете залишатися без свого iPhone під час ремонту, відправивши його в Apple для ремонту або залишивши його в місцевому магазині. Це може бути зручно для технічно підкованих людей у ​​віддалених районах, наприклад.

У самому магазині є оригінальні запчастини Apple для iPhone 13 , iPhone 12 та iPhone SE 3 , включаючи часто замінювані компоненти, такі як акумулятор, камера, дисплей та лоток для SIM-карти. Apple також пропонує запасні частини для Taptic Engine і нижнього динаміка для пристроїв усіх трьох діапазонів.

Магазин надає посилання на посібник з ремонту для кожної моделі iPhone, перелічує необхідні інструменти, а також інструкції з видалення та заміни відповідної деталі.

Apple стверджує, що самостійний ремонт буде не для всіх, про що свідчить список інструментів, необхідних для ремонту дисплея iPhone 13. Ми нарахували 16, і вони не є предметами, які ви знайдете у своєму середньому наборі інструментів. Apple буде орендувати їх користувачам у США за 49 доларів за раз.

«Ремонт самообслуговування призначений для осіб, які мають знання та досвід ремонту електронних пристроїв. Якщо ви маєте досвід роботи зі складнощами ремонту електронних пристроїв», – кажуть у компанії.

Apple заявила, що планує розширити програму самостійного ремонту на інші лінії продуктів, включаючи Mac, у майбутньому, але останні три випуски iPhone не є поганим початком.

Наразі ремонт доступний лише в Сполучених Штатах, але враховуючи ідею програми, щоб випередити майбутні регулювання з регіонів, включаючи ЄС, які гарантують споживачам право на ремонт, ми бачимо, що Apple розширить доступність швидше, ніж пізніше. Ціна програми ремонту свідчить про те, що Apple більше стурбована тим, щоб поставити галочку в цьому полі, ніж надавати споживачам послуги, щоб зробити це за доступною ціною.