Пом’якшення тарифів між Китаєм і США. Хмарний майнінг ETHRANSACTION допоможе вам скористатися дивідендами галузі!

Після того, як тарифна війна в «День визволення» у квітні 2025 року спричинила величезний шок на ринку, останнім часом політика Китаю і США поступово пом’якшилася, і 15 листопада США скасували мита на ключові товари, такі як смартфони та ноутбуки. У поєднанні з нижчими, ніж очікувалося, даними про інфляцію в США в травні, очікування ринку щодо зниження процентної ставки ФРС зросли. Біткойн залишився на високому рівні близько 105 000 доларів, а тижневе зростання Ethereum перевищило 2,4%. Технічні та фундаментальні аспекти двох основних валют є хорошими, і це золотий період для майнінгу!

Три кроки до відкриття ери майнінгу «лежачи на виграші»

Внесіть активи: підтримка контрактів на обчислювальну потужність BTC/ETH в один клік

Виберіть цикл: гнучкий план контракту або високоприбутковий довгий і короткий цикл (1-50 днів)

Користуйтеся перевагами: автоматичне розподілення на рахунок щодня, підтримка реінвестицій або виведення коштів.

У відповідь на останні тенденції, ETHRANSACTION створив мінімалістичний інтерфейс управління — незалежно від того, чи є ви новачком у криптовалюті, чи досвідченим гравцем, ви можете швидко оцінити потенціал прибутку від хмарного майнінгу без жодних витрат. Ми завжди дотримуємося місії «зробити хмарний майнінг доступним для всіх», і з цією метою ми запустили різноманітні пакети та передові технології майнінгових машин, щоб постійно оптимізувати ефективність вашого прибутку.

Платформа Ethransaction надає багато потужних функцій, які приваблюють багатьох користувачів до участі в хмарному майнінгу криптовалют, зокрема:

Високопродуктивне майнінгове обладнання — використання новітніх ASIC-майнерів та GPU-обладнання для забезпечення провідної в галузі ефективності майнінгу та мінімального енергоспоживання, що максимізує рентабельність інвестицій кожного користувача.

Надійні заходи безпеки — Ethransaction забезпечує фінансовий рівень безпеки найвищого рівня, щоб гарантувати належний захист коштів та особистих даних користувачів, що робить її одним з найнадійніших веб-сайтів хмарного майнінгу.

Автоматизація та зручність – Після розміщення замовлення система Ethransaction запускається автоматично і обробляє платежі кожні 24 години. Додатки платформи підтримують платформи Android, iOS та ПК, що дозволяє користувачам керувати майнінгом в будь-який час і в будь-якому місці та отримувати безперебійний досвід.

Як почати отримувати пасивний дохід з Ethransaction

Крок 1: Приєднуйтесь до ETHRANSACTION зараз, щоб стати користувачем

Створення безкоштовного облікового запису займає менше хвилини, і ви отримаєте вітальний бонус у розмірі 19 доларів, який дозволить вам заробляти фіксований дохід за допомогою початкового бонусу.

Крок 2: Виберіть план майнінгу, який вам підходить.

Ми пропонуємо різноманітні вигідні плани майнінгу для досягнення ваших фінансових цілей. Незалежно від того, чи шукаєте ви короткостроковий прибуток або довгострокову віддачу.

Крок 3: Почніть заробляти

Ви можете легко відстежувати зростання своїх доходів у режимі реального часу без будь-якого управління. Щоденний дохід буде автоматично зараховуватися на ваш рахунок, і ви також можете зняти його на адресу свого криптовалютного гаманця.

Коротко

Незалежно від того, чи є ви раннім інвестором у біткойн (BTC) або новачком у криптовалюті, це ваш актив як щоденне джерело доходу, коли багатство в ланцюжку буде перерозподілено (не потрібно турбуватися про те, коли щодня на ринок обрушиться буря). Можливості ніколи не чекають на когось, особливо в такому швидкісному треку, як блокчейн. Тільки ті, хто діє першими, можуть отримати наступний раунд дивідендів.

Для отримання детальнішої інформації про Ethransaction, відвідайте офіційний веб-сайт: https://ethransaction.vip/, ознайомтеся з ним одним кліком і розпочніть свою подорож до інвестиційного доходу.