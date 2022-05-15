Низка українських банків може збанкрутувати вже до кінця травня: експерт

Війна, що вдарила по всім життєво-важливим галузям в Україні, не обійшла і банківську систему. І хоча наразі вітчизняні фінансові установи дуже неохоче визнають свої проблеми, до кінця травня ситуація проясниться. Низка банків буде змушена показати свою справжню операційну ефективність, а можливо дійде навіть до юридичних дефолтів.





Таку версію розвитку подій озвучив Євген Дубогриз, провідний експерт дослідницького центру CASE Україна. Зокрема він зазначив, що банки поки що лише трохи привідкрили завісу та розповіли про свої березневі збитки. Тож наразі все виглядає на надто песимістично. Та вже за кілька тижнів, коли стане відомо більше, ситуація може суттєво погіршитися.

«Через три місяці після початку повномасштабної війни банки будуть змушені визнати дефолт, або простіше кажучи прострочку по кредитам, які наразі не обслуговуються і обслуговуватися вже не будуть. Навіть якщо технічно деякі кредити фінустанови ще й будуть обслуговувати, то насправді клієнти їх вже ніколи не погасять», – пояснив Дубогриз.

Експерт вважає, що збитки українських банків в подальшому зростатимуть, причому доволі швидкими темпами. Та визнавати свої проблеми фінустанови зараз не поспішають і будуть відстрочувати цей момент наскільки можливо. І це правильно, адже зараз паніка у суспільстві – останнє, що потрібно українцям. Єдина проблема у тому, що приховування вітчизняними фінустановами своїх проблем може призвести до неправильної оцінки ситуації з боку Нацбанку, внаслідок чого регулятору буде складно вчасно та правильно відреагувати.

Варто зазначити, що попри негаразди банків через неспроможність їхніх клієнтів розрахуватися з боргами по кредитах, ліквідність більшості фінустанов поки що задовольняє всім вимогам. Українські банки стабільно платять відсотки за депозитами та, за потреби, повертають вклади клієнтам. Тож говорити про їх банкрутство поки що надто рано.